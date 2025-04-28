Названы регионы с наилучшей платежной дисциплиной бизнеса

Объем ссудной задолженности на балансах банков с 1 марта 2024 года по 1 марта 2025 года вырос на 15,2%, что стало самым слабым приростом за последние четыре года. В 2023 году прирост ссудной задолженности составил 26%, а в 2022 году — 16,2%. Таким образом, рекордно высокие процентные ставки в экономике и ужесточения требований к заемщикам в 2024 году пока имеют относительно ограниченное влияние на динамику корпоративного кредитования, отмечают эксперты.