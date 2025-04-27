Юрист объяснил, как не поймать штраф на рыбалке

«За нарушение правил рыболовства установлен административный штраф на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой», — рассказал Телегин.