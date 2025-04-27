Юрист объяснил, как не поймать штраф на рыбалке

Он напомнил, что с 24 февраля в России начали действовать новые правила регулирования рыбной ловли. Нарушение этих правил может обернуться серьезными штрафами.
Так, за первое допущенное нарушение рыболову придется заплатить от 2 до 5 тысяч рублей, а за повторное — от 5 до 10 тысяч рублей. Штраф за каждую незаконно выловленную рыбу составляет 500 рублей.
Использование запрещенных снастей, отметил эксперт, может повлечь штраф в 30 тысяч рублей, а нарушение запретов в период нереста — до 50 тысяч рублей. В случае массового вылова рыбы могут быть предусмотрены уголовные санкции.
«За нарушение правил рыболовства установлен административный штраф на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой», — рассказал Телегин.
Он уточнил, что на юридических лиц налагается штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Кроме того, могут конфисковать судно и другие орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
Юрист добавил, что за некоторые нарушения правил рыболовства установлена уголовная ответственность. Например, за незаконную добычу водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба или с использованием запрещенных орудий и способов массового истребления.
Кроме того, добавил эксперт, по новому закону в некоторых регионах под запретом вылов определенных видов рыбы. Например, в Астраханской области и Калмыкии нельзя ловить воблу и плотву — штраф за нарушение до 500 рублей.
С 1 апреля по 10 июня в Центральном Федеральном округе действует нерестовый запрет на вылов рыбы. В этот период разрешена рыбалка исключительно с берега и при использовании одной поплавочной удочки.
Рыбная ловля с использованием водного транспорта в южных областях нелегальна с 1 апреля по 31 мая, а с 20 апреля по 20 июня работает запрет на вылов судака, щуки, сома и карася.
Также на рыболовов теперь накладываются ограничения по количеству пойманного улова — не более 5 килограмм рыбы в сутки. Однако тем, кому посчастливилось поймать крупную рыбу, вес которой превышает 5 кг, удастся забрать с собой лишь ее. Превышение нормы повлечет за собой штраф.
Кроме того, введены ограничения по размерам рыб, которых можно вылавливать: судаки от 35 см, сазаны от 30 см, щуки от 32 см, сомы от 60 см.
«Рыбакам следует знать, что сейчас запрещены некоторые рыболовные снасти, включая жаберные сети, электроудочки, остроги и химические вещества. На одного рыбака теперь приходится лимит в виде двух спиннингов и двух донных удочек с максимальным количеством крючков в размере 10 штук», — заключил Телегин.