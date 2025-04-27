ВС признал ничтожным оформленный мошенниками через приложение договор на кредит

По этому факту было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый из Новосибирска был объявлен в розыск. Однако суд первой инстанции изначально отказался принимать во внимание этот факт, так как расследование по уголовному делу было не завершено, а в действиях самого клиента банка имелись признаки неосмотрительного поведения в использовании электронной подписи и технических средств, с помощью которых мошенники заключили кредитный договор. С этими выводами согласились также суды апелляционной и кассационной инстанций. «При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации находит, что при рассмотрении данного дела судами допущены нарушения норм права, которые являются существенными, непреодолимыми и могут быть устранены только посредством отмены вынесенных судебных постановлений», — постановил суд.