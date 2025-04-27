ВС признал ничтожным оформленный мошенниками через приложение договор на кредит

Согласно материалам включенного в обзор уголовного дела, мошенники, переподключив телефонный номер потерпевшей на свой, позвонили на горячую линию «Альфа-банка» и от ее имени отключили функцию оповещения удаленного канала доступа «Альфа-Мобайл». После этого мошенники при использовании электронной подписи оформили от ее имени кредит на 265,5 тыс. рублей. Все уведомления с одноразовыми паролями об одобрении кредита приходили уже на номер телефона мошенников.
По этому факту было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый из Новосибирска был объявлен в розыск. Однако суд первой инстанции изначально отказался принимать во внимание этот факт, так как расследование по уголовному делу было не завершено, а в действиях самого клиента банка имелись признаки неосмотрительного поведения в использовании электронной подписи и технических средств, с помощью которых мошенники заключили кредитный договор. С этими выводами согласились также суды апелляционной и кассационной инстанций. «При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации находит, что при рассмотрении данного дела судами допущены нарушения норм права, которые являются существенными, непреодолимыми и могут быть устранены только посредством отмены вынесенных судебных постановлений», — постановил суд.
Верховный суд сослался также на определение Конституционного суда РФ от 13 октября 2022 года об отказе в принятии к рассмотрению жалобы по иску другой россиянки, где обращено внимание на то, что к числу обстоятельств, при которых банком в случае дистанционного оформления кредитного договора надлежит принимать повышенные меры предосторожности, следует отнести факт подачи заявки на получение клиентом кредита и незамедлительной выдачи банку распоряжения о перечислении кредитных денежных средств в пользу третьего лица.