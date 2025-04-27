Россиянам рассказали, какие бывают виды доплат к пенсии

Для оформления большинства доплат предусмотрен заявительный порядок, однако некоторые выплаты назначаются автоматически при наступлении права на них.
Доплата к пенсии неработающего пенсионера до уровня прожиточного минимума
Если общий доход неработающего пенсионера оказывается ниже установленного регионального прожиточного минимума, Соцфонд назначает федеральную или региональную социальную доплату до соответствующего уровня.
Федеральная социальная доплата назначается территориальными органами СФР, если общий доход неработающего пенсионера ниже установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера, который, в свою очередь, не превышает федеральный минимум. Региональная соцдоплата предоставляется органами соцзащиты, если региональный прожиточный минимум пенсионера выше федерального, а общий доход неработающего пенсионера меньше регионального минимума.
В расчет общего материального обеспечения неработающего пенсионера включаются: пенсии (в том числе при отказе), срочные пенсионные выплаты, дополнительное материальное и социальное обеспечение, ежемесячные денежные выплаты (с учетом стоимости соцпакета), а также другие региональные меры поддержки в денежной форме (кроме единовременных выплат). Также учитываются денежные эквиваленты льгот по оплате телефона, жилья, коммунальных услуг, проезда и соответствующие компенсации расходов.
Доплата пенсионерам старше 80 лет и ухаживающим за ними
Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста или имеющие первую группу инвалидности, получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Дополнительная ежемесячная доплата предусмотрена и тем, кто осуществляет уход за лицами старше 80 лет. Это увеличение производится автоматически и индексируется ежегодно вместе с основной пенсией.
Доплата за проживание на Севере и за «северный стаж»
Особое внимание уделяется пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях — для них предусмотрена специальная северная надбавка, связанная с особыми климатическими условиями и продолжительностью работы в этих регионах. Размер доплаты зависит от трудового стажа в указанных районах и наличия иждивенцев.
Доплата для жителей села
С 2019 года жители сельских населённых пунктов могут получать увеличенную фиксированную доплату к страховой пенсии по старости или инвалидности. Для получения 25-процентной надбавки необходимо соответствовать трем требованиям: иметь не менее 30 лет трудового стажа в сельском хозяйстве, постоянно проживать в сельской местности и не заниматься оплачиваемой работой.
При определении стажа, дающего право на повышенную фиксированную выплату, засчитывается трудовая деятельность в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных организациях, если работа связана с животноводством, растениеводством или рыбоводством. К примеру, стаж учитывается для специалистов таких как агрономы, трактористы, ветеринары, пчеловоды и представители других профессий — всего свыше 500 специальностей.
Доплата за иждивенцев
Пенсионеры, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, могут подать заявление для перерасчета пенсии и получения соответствующей доплаты. Размер выплаты зависит от возраста пенсионера и количества людей, находящихся у него на иждивении.
Доплаты для отдельных профессиональных категорий
Дополнительно Соцфонд назначает профессиональные доплаты для лиц с особыми трудовыми заслугами, в том числе бывшим летчикам и работникам угольной промышленности.
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