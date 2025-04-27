Россиянам рассказали, какие бывают виды доплат к пенсии

С 2019 года жители сельских населённых пунктов могут получать увеличенную фиксированную доплату к страховой пенсии по старости или инвалидности. Для получения 25-процентной надбавки необходимо соответствовать трем требованиям: иметь не менее 30 лет трудового стажа в сельском хозяйстве, постоянно проживать в сельской местности и не заниматься оплачиваемой работой.