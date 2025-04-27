Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 27 апреля

На фоне ожиданий заседания совета директоров Центрального банка России, намеченного на 25 апреля 2025 года, участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад на шесть месяцев со ставкой 21% годовых. Его предлагает Авто Финанс Банк на сумму от 100 тысяч рублей.
Открыть вклад под 21,1% годовых своим клиентам предлагает Ак Барс Банк. Его размер должен начинаться от 10 тысяч рублей.
Московский кредитный банк предлагает вклады под 21% годовых на сумму от 10 тысяч рублей. Под тот же процент открыть вклад на сумму от 500 тысяч рублей могут клиенты МБ Рус Банка.
Далее следует БыстроБанк. Он предлагает своим клиентам открыть вклад на сумму от 150 тысяч рублей под 20,4% годовых.
Открыть вклад под 20,3% годовых предлагают Банк Зенит с размером от 50 тысяч рублей и Московский кредитный банк на сумму от 3 млн рублей.
Совкомбанк предлагает клиентам вклад под 21% годовых на сумму от 10 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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