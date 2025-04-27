Рубио объяснил, почему США не вводят новые санкции против РФ

«Потому что мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе, и мы сможем сблизить позиции двух сторон, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC News. — Как только вы начнете это делать (вводить санкции — прим. ТАСС), вы будете отдаляться [от мирного урегулирования]».
Глава американского внешнеполитического ведомства также заявил, что у Вашингтона в отношении мирного урегулирования украинского кризиса есть «основания как для оптимизма, так и для беспокойства».
По словам Рубио, американские власти в ближайшую неделю постараются определить, насколько «обе стороны хотят мира» и насколько близки или далеки их позиции по заключению соглашения. Исходя из результатов анализа, США примут решение о том, стоит ли им продолжать прилагать усилия по мирному урегулированию украинского кризиса.
Ранее Трамп заявил, что предпочел бы ответить на вопрос о возможности ужесточения антироссийских санкций «через неделю». Американский лидер также заявил, что установил собственные сроки участия в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта, однако не стал раскрывать их.