Рубио объяснил, почему США не вводят новые санкции против РФ

«Потому что мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе, и мы сможем сблизить позиции двух сторон, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC News. — Как только вы начнете это делать (вводить санкции — прим. ТАСС), вы будете отдаляться [от мирного урегулирования]».