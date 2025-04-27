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Россиянам рассказали о новом ограничении на перевод денег

В России в конце мая 2025 года вводятся ограничения на перевод денег без открытия счета, закон вступит в силу в конце следующего месяца.

Источник: Freepik

Итак, россияне не смогут за один раз отправлять сумму свыше 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации (на основе паспортных данных и ФИО) посредством специальных сервисов переводов.

Эти правила относятся к антиотмывочному законодательству и вступят в силу 30 мая 2025 года.

При помощи упрощенной идентификации пользователя можно будет провести перевод денег без открытия банковского счета на сумму менее 100 тысяч рублей либо эквивалентную ей в иностранной валюте.

По закону РФ без идентификации можно переводить только до 15 тысяч рублей. Дальше будет требоваться упрощенная система подтверждения личности.

Полная идентификация, как в банках, нужна для конкретных операций. Депутаты Госдумы ранее отмечали в пояснительной записке к законопроекту, что сейчас законодательством не предусмотрена максимальная сумма перевода, что не соответствует международным стандартам.

Новая мера к тому же должна помочь в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и выводом капитала из страны.