Россиянам рассказали о новом ограничении на перевод денег

Итак, россияне не смогут за один раз отправлять сумму свыше 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации (на основе паспортных данных и ФИО) посредством специальных сервисов переводов.
Эти правила относятся к антиотмывочному законодательству и вступят в силу 30 мая 2025 года.
При помощи упрощенной идентификации пользователя можно будет провести перевод денег без открытия банковского счета на сумму менее 100 тысяч рублей либо эквивалентную ей в иностранной валюте.
По закону РФ без идентификации можно переводить только до 15 тысяч рублей. Дальше будет требоваться упрощенная система подтверждения личности.
Полная идентификация, как в банках, нужна для конкретных операций. Депутаты Госдумы ранее отмечали в пояснительной записке к законопроекту, что сейчас законодательством не предусмотрена максимальная сумма перевода, что не соответствует международным стандартам.
Новая мера к тому же должна помочь в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и выводом капитала из страны.