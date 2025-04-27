Топ-7 популярных направлений отдыха для россиян в мае

О самых популярных среди туристов российских локациях рассказала старший преподаватель факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Университета «Синергия» Мария Клевицкая. Она уточнила, что в стоимость всех туров входит проживание в гостинице 2 ночи, питание и транспортное обеспечение по программе, экскурсии, входные билеты в музеи.
«Одним из интересных неизбитых маршрутов можно считать Псковскую область. Тур по трем главным достопримечательностям Псков — Пушкинские горы — Изборск на 3 дня стоит от 20 600 рублей за двоих», — рассказала эксперт.
На втором месте, по мнению Клевицкой, находится Казань — регион, встречающий гостей аутентичными блюдами татарской кухни. Добраться туда можно как на самолете и поезде, так и на автомобиле. Тур по Казани на три дня на двоих взрослых обойдется в 25 400 рублей без проезда до места старта.
Посмотреть завод «ЗИЛ», посетить город мастеров Гороховец и погулять по набережной можно посетив Нижний Новгород. Тур на три дня для двоих стоит от 37 000 рублей.
Май — это время пробуждения природы, поэтому с 8 по 11 мая Клевицкая предлагает увидеть цветение маральника на Алтае. Тур на три дня обойдется минимум в 460 000 рублей за двоих без проезда до места старта.
Еще одной точкой притяжения является Дагестан, его алые от тюльпанов горы никого не оставят равнодушными. Тур на четыре дня на двоих обойдется в 86 000 рублей за двоих, подчеркнула эксперт.
«Для тех, кто не готов совершать дальние поездки, но сидеть дома тоже не планирует, стоит рассмотреть Тулу. Тем более в мае на территории музея-усадьбы Льва Толстого цветут яблони. Чем вам не “сакура”. Тур на два дня обойдется в 28 000 рублей за двоих», — подытожила Клевицкая.
О наиболее популярных направлениях отдыха за рубежом Финансам Mail рассказал Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru. Самым популярным направлением на майские праздники стала Турция.
Как отметил Козырев, в прошлом году направление было более востребованным и там побывали 58% всех путешественников, а в этом — 46%. Средний чек на майские 2025 года составляет 197 тысяч рублей. Однако начальные цены не так уж высоки. Например, в Бельдиби вдвоем на 6 ночей с перелетом, трансфером и страховкой можно слетать за 90 тысяч рублей в 4-звездочный отель с системой питания «все включено».
«Второе место занимают курорты Красного моря. В Египет на майские праздники планируют поехать 18% туристов. Средний чек составляет 236 тысяч рублей. Стоимость путешествия на двоих в столицу Египта Каир на 7 ночей начинается от 120 тысяч рублей с проживанием в гостинице без звезд с завтраками. Поездка в Шарм-эль-Шейх на двоих в отель с тремя звездами на 7 ночей с системой питания “все включено” уже стоит от 145 тысяч рублей. Немного ниже начальные цены на туры в Хургаду. Размещение в отеле 3* с системой питания “все включено”, перелетом и трансфером начинаются от 131 тысячи рублей за тур» — рассказал представитель интернет-магазина Travelata.ru.
Третье место — у ОАЭ — 9%. Эмираты стали самым дорогим вариантом на майские праздники — в среднем 251 тысяча рублей за тур. Начинаются цены от 134 тысяч рублей за тур с перелетом. «Двое туристов смогут за эти деньги провести 7 ночей в отеле 2* без питания», — подытожил Козырев.
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