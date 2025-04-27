Топ-7 популярных направлений отдыха для россиян в мае

«Второе место занимают курорты Красного моря. В Египет на майские праздники планируют поехать 18% туристов. Средний чек составляет 236 тысяч рублей. Стоимость путешествия на двоих в столицу Египта Каир на 7 ночей начинается от 120 тысяч рублей с проживанием в гостинице без звезд с завтраками. Поездка в Шарм-эль-Шейх на двоих в отель с тремя звездами на 7 ночей с системой питания “все включено” уже стоит от 145 тысяч рублей. Немного ниже начальные цены на туры в Хургаду. Размещение в отеле 3* с системой питания “все включено”, перелетом и трансфером начинаются от 131 тысячи рублей за тур» — рассказал представитель интернет-магазина Travelata.ru.