Майская ловушка. Сколько потеряет сотрудник в отпуске на праздники

«Отпускные рассчитываются за календарные дни, а зарплата — за рабочие, объясняет Довгаль. — В месяце с меньшим числом рабочих дней (январь, май) стоимость одного рабочего дня выше, поэтому потеря доходов значительнее. А вот июль или октябрь 2025 года — “длинные” месяцы, в них по 23 рабочих дня. И отпуска там более выгодные, чем в любое другое время года. Апрель, сентябрь и декабрь — по 22 рабочих дня, март и август — по 21 рабочему дню. Выводы делайте сами».