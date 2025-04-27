Майская ловушка. Сколько потеряет сотрудник в отпуске на праздники

Работник, решивший взять отпуск в дни между майскими праздниками и тем самым продлить себе время отдыха, может лишиться более десятой части зарплаты, предупреждает в беседе с aif.ru руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль.
«Возьмем для примера сотрудника с зарплатой 53 тыс. рублей, который решил отдохнуть две недели в мае и в июне, — говорит он. — В первом случае его совокупный доход за месяц окажется почти на 6,5 тысячи рублей меньше, чем если бы человек решил отдыхать в начале лета».
Расчет, по словам Довгаля, выглядит так:
1) Для определения размера отпускных используют средний дневной заработок за предыдущие 12 месяцев. Его вычисляют по формуле:
средний дневной заработок = Общий доход за расчетный период / (12×29,3),
где 29,3 — среднее количество календарных дней в месяце.
2) В мае 18 рабочих дней. То есть для того, кто взял две недели отпуска в заключительном месяце весны арифметика будет такой:
Стоимость одного рабочего дня: 53000 / 18 ≈ 2944,44 ₽
Средний дневной заработок: 53000×12 / (12×29,3) ≈ 1808,87 ₽
При отпуске на 14 дней отпускные составят: 1808,87×14 ≈ 25324 ₽
Зарплата за оставшиеся 8 рабочих дней: 2944,44×8 ≈ 23555 ₽
Итого за май: 25324 + 23555 ≈ 48879 ₽
3) В июне рабочих дней уже 23 штуки. Поэтому арифметика отпускника будет другой:
Стоимость рабочего дня: 53000 / 23 ≈ 2304,35 ₽
Зарплата за 13 отработанных дней: 2304,35×13 ≈ 29957 ₽
Отпускные те же — 25324 ₽
Итого за июль: 29957 + 25324 ≈ 55281 ₽
Разница между маем и июлем: 6402 ₽
«Отпускные рассчитываются за календарные дни, а зарплата — за рабочие, объясняет Довгаль. — В месяце с меньшим числом рабочих дней (январь, май) стоимость одного рабочего дня выше, поэтому потеря доходов значительнее. А вот июль или октябрь 2025 года — “длинные” месяцы, в них по 23 рабочих дня. И отпуска там более выгодные, чем в любое другое время года. Апрель, сентябрь и декабрь — по 22 рабочих дня, март и август — по 21 рабочему дню. Выводы делайте сами».
Если очень хочется пристыковать отпуск к праздникам, лучше всего это делать в июне, уверен эксперт. Ели взять 3 дня с 9 по 11 июня, то можно отдохнуть 9 дней подряд, включая выходные и праздники