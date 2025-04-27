Каким будет курс рубля на неделе с 28 апреля по 4 мая 2025: прогноз эксперта

Цены на нефть остаются сравнительно низкими — около $66 за баррель для нефти марки Brent. А именно они могут влиять на валютный курс с запаздыванием, и, вероятно, более заметное ослабление рубля из-за падения ценна нефть произойдет в июне, считает аналитик.
«Комментарии представителей правительства, вероятно, показывают, что есть основания ожидать ослабление рубля», — рассуждает Наталья Ващелюк.
Так, в обновленном прогнозе Минэкономразвития средний курс доллара США в 2025 г. ожидается на уровне 94,3 ₽/долл., а на конец года курс американской валюты может составить 98,7 ₽
Кроме того, Минфин предположил, что бюджетное правило в условиях торговых войн может быть скорректировано. Цена отсечения в бюджетном правиле может быть установлена на более низком уровне, что, с одной стороны, означает более серьезное ограничение для расходов бюджета, а с другой — снизит объем продажи иностранной валюты Банком России.
На следующей неделе в условиях налогового периода позиции рубля, вероятно, останутся сильными.
«Курс доллара может находиться в интервале 79−84 ₽, юаня — в коридоре 10,8−11,5 рубля», — прогнозирует эксперт.
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