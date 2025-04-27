Каким будет курс рубля на неделе с 28 апреля по 4 мая 2025: прогноз эксперта

Кроме того, Минфин предположил, что бюджетное правило в условиях торговых войн может быть скорректировано. Цена отсечения в бюджетном правиле может быть установлена на более низком уровне, что, с одной стороны, означает более серьезное ограничение для расходов бюджета, а с другой — снизит объем продажи иностранной валюты Банком России.