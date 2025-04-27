Как банки законно могут завладеть нашими деньгами

«Люди нередко не обращают внимания на смысловую нагрузку целиком, выхватывая лишь соблазнительную часть рекламного посыла. Например, ставка по вкладу до 22% совсем не гарантирует именно эту величину доходности отдельно взятому клиенту. Все значимые условия необходимо изучать в договоре — минимальная доходность будет отражена в рамке на первой странице договора, ключевые условия размещения средств (срок и условия повышения ставки в том числе) также можно изучить при онлайн-оформлении депозита в мобильном приложении банка, а также через сервисы клиентской поддержки», — рассказывает эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.