Как банки законно могут завладеть нашими деньгами

1 Указывается значение максимально возможной процентной ставки по сберегательным продуктам/минимальной — по кредитным.
«Люди нередко не обращают внимания на смысловую нагрузку целиком, выхватывая лишь соблазнительную часть рекламного посыла. Например, ставка по вкладу до 22% совсем не гарантирует именно эту величину доходности отдельно взятому клиенту. Все значимые условия необходимо изучать в договоре — минимальная доходность будет отражена в рамке на первой странице договора, ключевые условия размещения средств (срок и условия повышения ставки в том числе) также можно изучить при онлайн-оформлении депозита в мобильном приложении банка, а также через сервисы клиентской поддержки», — рассказывает эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
2 Визуализация нивелирует текст.
Чаще присутствует в видеорекламе: когда описание продукта (даже с соблюдением всех необходимых рекомендаций к размеру/цвету/одинаковости шрифта и цвету фона) сопровождается транслированием образа счастливого человека, решившего проблемы/заработавшего приличный доход. «Даже успев прочитать условия доходности/кредитования, ассоциации (образ/слоган и музыка) воспринимаются ярче сухого текста», — говорит Дайнеко.
3 Калькуляторы с предзаполненными условиями, влияющими на доходность или ставку кредитования.
При переходе по ссылке в рекламе онлайн-калькулятор вклада или кредита нередко показывает привлекательные ставки, поскольку в условия расчета уже включены различные факторы лояльности (наличие страхования при кредитовании, наличие зарплатного проекта в банке, минимальный порог по расходным операциям для повышения ставки по депозиту и ряд других). Чтобы получить объективный результат индивидуальных условий, нужно проявлять внимательность.
4 Если в публичном рекламном предложении в случае введения в заблуждение или обмана можно «поймать за руку», то при личном общении со специалистом это не всегда легко.
Мисселинг, с которым, без преувеличения, активно борется Банк России, может принимать скрытые формы, когда активно продукт не навязывается, но заблуждения относительно него не развеиваются. Например, случаи, когда человек желает открыть вклад, а уходит с договором накопительного/инвестиционного страхования жизни, случаются все реже. Однако, если клиент сам решает получить доходность выше, чем по депозитам, нередко описывается только «светлая» сторона такого инвестирования, а риски умалчиваются, отмечает Дайнеко.
5 Реклама инвестиционных продуктов может грешить гарантиями и обещаниями будущей доходности.
В том числе речь может идти о данных, основанных на показателях прошлых периодов.
6 Настройки поиска (например, в финансовых супермаркетах) при запросе подборки вкладов нередко выдают результат с инвестпродуктами.
Они не сортируют их по видам с ориентиром на доходность — разбираться в том, как именно формируется доход, депозит это в банке или инвестиции, необходимо самостоятельно.
Что делать.
Несмотря на то что рекламное предложение может действительно ввести в заблуждение, не нужно снимать с себя ответственность за принятие финансовых решений, уверена Дайнеко. «Большинство маркетинговых приемов нацелено на привлечение интереса к продукту и увеличение клиентского потока. Клиенту важно предварительно детально изучить условия финансового продукта, не полагаясь только на рекламу. Если ввели в заблуждение/обманули, не нужно смиряться с потерями — при наличии оснований можно подать жалобу регулятору/в ФАС», — советует эксперт.