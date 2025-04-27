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Экономист рассказал, какие продукты в России могут резко подешеветь

В России могут резко подешеветь продукты иностранных брендов, производители которых ушли после 2022 года, считает директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас эти товары поставляют в страну по параллельному импорту, что серьезно увеличивает их стоимость, отметил специалист в беседе с URA.RU.

«По параллельному импорту товар могут везти через три-четыре страны и каждый раз проводить расчеты в разных валютах. В итоге цена увеличивается процентов на 30−40. При прямых поставках она станет ниже, а если производство будет в России — тем более», — объяснил Георгий Остапкович.

Он подчеркнул, что возвращаться в Россию будет проще тем компаниям, которым не нужно инвестировать в производства, а достаточно возобновить поставки своей продукции в страну.

При этом издание отмечает: появление этих брендов на полках — вопрос не ближайшего года. Корпорации ушли по политическим причинам и теперь ждут смягчения санкций, резюмировал экономист.