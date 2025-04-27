Экономист рассказал, какие продукты в России могут резко подешеветь

«По параллельному импорту товар могут везти через три-четыре страны и каждый раз проводить расчеты в разных валютах. В итоге цена увеличивается процентов на 30−40. При прямых поставках она станет ниже, а если производство будет в России — тем более», — объяснил Георгий Остапкович.