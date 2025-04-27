Что делать, если вы стали жертвой финансовой пирамиды

Активность пирамид в России
В 2024 году ЦБ РФ выявил 9027 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других лиц) с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Среди них оказалось 5510 субъектов, имеющих признаки финансовой пирамиды, что в 1,9 раза больше, чем в 2023 году.
По данным регулятора, выросло число схем с псевдоинвестиционными предложениями, когда публично привлекаются средства в сомнительные проекты с обещаниями гарантированного дохода.
Сохраняются и классические пирамиды. Причем мошенники возобновили практику проведения презентаций, обзвона потенциальных клиентов и приглашения их на встречи.
Продолжают оставаться популярными схемы с упоминанием криптовалют. При этом их организаторы действуют не только в интернете, но и офлайн. Мошенники предлагают инвестировать в перспективные криптопроекты, а также используют криптовалюту для привлечения средств. По информации ЦБ, в 2023 году взносы в криптовалютах принимали 50% пирамидальных проектов, а в 2024 году — 77%.
Вместе с тем, как отметил регулятор, сократилась активность использования схем в форме экономических игр с псевдоинвестиционной составляющей. В 2023 году было выявлено 529 таких схем, а в 2024 году — 379.
Как действовать при попадании в финансовую пирамиду
Основными целями финансовой пирамиды является быстрый сбор как можно большей суммы денежных средств путем введения людей в заблуждение и последующее незаметное исчезновение ее организаторов. В связи с этим от обманутого вкладчика требуются оперативные действия, которые позволят не только остановить деятельность пирамиды, но и, возможно, вернуть потерянные деньги. Далее рассмотрим, что нужно сделать обманутому вкладчику.
Шаг 1. Выдвижение претензий и огласка ситуации. Данный шаг целесообразен в случае, когда пирамида еще продолжает действовать. Письменная претензия в адрес такого субъекта должна содержать требование вернуть деньги и предупреждение об обращении в полицию и прокуратуру.
Также следует предать произошедшее максимальной огласке. Можно рассказать о вскрытом обмане и деятельности пирамиды в соцсетях, сообщить об этом в СМИ. Таким образом можно предупредить других людей, чтобы они не попались в руки мошенников.
Кроме того, огласка поможет найти иных пострадавших лиц, объединиться с ними и действовать далее сообща.
Шаг 2. Сбор доказательств. Следует собрать максимальный набор документов и других доказательств деятельности финансовой пирамиды. Это могут быть документы, подтверждающие факт передачи или перечисления денег мошенникам (договор, выписка по банковскому счету, приходный кассовый ордер), а также скриншоты переписки в мессенджерах и СМС-сообщения.
Шаг 3. Обращение в правоохранительные органы, прокуратуру и другие организации. Далее следует оформить и подать вместе с собранными доказательствами заявления в органы МВД и прокуратуру с требованием провести расследование по выявленным фактам недобросовестной деятельности на финансовом рынке.
Также необходимо обратиться в ЦБ. Сделать это можно через интернет-приемную или форму анонимного информирования. По возможности следует приложить подтверждающие факт перечисления или передачи денег указанные выше документы. Регулятор рассмотрит жалобу на подозрительные финансовые операции, проведет расследование и направит данные в органы МВД и прокуратуру. Это позволит быстрее найти организаторов и остановить деятельность пирамиды.
Кроме того, стоит задействовать общественные организации, помогающие людям, которые пострадали от финансовых пирамид. К таким организациям относятся Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (Федфонд) и Союз защиты прав потребителей финансовых услуг (ФинПотребСоюз).
Когда возможен возврат похищенных денег
Обманутый вкладчик вправе потребовать в судебном порядке взыскать с мошенников переданные им средства, а также проценты за их использование и компенсацию морального ущерба. При этом больше шансов появляется, когда юрлицо с признаками пирамиды объявили банкротом, распродают его активы и полностью или частично возмещают деньги обманутым вкладчикам.
В случае признания организации пирамидой и попадания ее в реестр Федфонда также можно рассчитывать на компенсацию.
Для получения выплаты потребуется оригинал документа, подтверждающего передачу денег недобросовестной организации, в котором четко прописана сумма. Полный перечень необходимых документов по конкретной организации следует уточнить по телефонам Федфонда или через его онлайн-приемную.
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