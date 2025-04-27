Что делать, если вы стали жертвой финансовой пирамиды

Продолжают оставаться популярными схемы с упоминанием криптовалют. При этом их организаторы действуют не только в интернете, но и офлайн. Мошенники предлагают инвестировать в перспективные криптопроекты, а также используют криптовалюту для привлечения средств. По информации ЦБ, в 2023 году взносы в криптовалютах принимали 50% пирамидальных проектов, а в 2024 году — 77%.