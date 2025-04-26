Юрист Хаминский: Регистрация товарных знаков в РФ — борьба с патентными троллями

С чем связана такая активность? Неужели бренды планируют вернуться на полки наших магазинов, только уже официально? Все не так просто, полагает Хаминский. Дело в том, что, помимо официальных поставок в отношении подсанкционных товаров, у нас широко применяются альтернативные пути ввоза.