Юрист Хаминский: Регистрация товарных знаков в РФ — борьба с патентными троллями

Это объяснимо, когда речь идет о производителях массовой продукции или автомобилей среднего класса. Например, машины южнокорейских автогигантов Kia и Hyundai вполне могут появиться в салонах официальных дилеров. По своим ценовым характеристикам они не подпадают даже под вторичные санкции США и Евросоюза.
Другое дело — люкс. «Для этих товаров установлен строгий санкционный запрет со стороны Запада. Тем не менее тот же Rolex получил документ о регистрации товарного знака Air King. А Chanel поспешила защитить наименования Chanel № 5, Chance de Chanel и некоторые другие», — говорит юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
С чем связана такая активность? Неужели бренды планируют вернуться на полки наших магазинов, только уже официально? Все не так просто, полагает Хаминский. Дело в том, что, помимо официальных поставок в отношении подсанкционных товаров, у нас широко применяются альтернативные пути ввоза.
«И если товарные позиции не подпадают под установленный правительством перечень продукции для параллельного импорта, иностранные правообладатели могут ввести запрет на ввоз, направив соответствующее обращение в таможенные органы. И тогда нашим коммерсантам снова придется искать пути доставки и приобретения товаров, маркированных товарными знаками известных брендов», — считает юрист.
Основная причина стратегии регистрации в России товарных знаков — противодействие патентным троллям. «Мошенники нередко регистрируют иностранные товарные знаки на себя, чтобы затем выдвигать претензии к настоящим владельцам брендов. В случае конфликта расходы на судебные тяжбы и восстановление прав могут многократно превысить затраты на регулярное продление регистрации», — пояснил юрист.