В МВД перечислили «красные флаги» для определения мошенников

Современные технологии используются не только для того, чтобы облегчить россиянам жизнь. Мошенники все чаще внедряют «новинки» в свои схемы. Чтобы россияне знали, как не попасться на уловки и обезопасить себя и близких, эксперты обозначили соответствующие «красные флаги».