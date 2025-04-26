В МВД перечислили «красные флаги» для определения мошенников

«Организаторы преступных схем ищут молодых — тех, кто не боится рисковать, хочет легких денег и не думает, что за “доставку” можно реально стать фигурантом уголовного дела», — говорится в официальном ТГ-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В МВД также обозначили самые главные «красные флаги».
Вместо собеседования — ссылка на Telegram-чат. Никаких HR, никаких офисов — сразу «в работу».
Никаких звонков, только текст. Чтобы соискатель не запомнил голос и не задал лишних вопросов.
Соискатель не знает, кто «работодатель». Только ник в мессенджере и аватарка из «нейронки».
Слишком легкие деньги. 5−10% от суммы, «за одну доставку — 7к».
«Крипта» и «наличка». Настоящие компании так не работают. Переводы через биткоин и «забери пакет в подъезде» — это всегда криминал.
Пожилые люди отдают деньги. Даже если соискатель не знает, что стало причиной: «спасение внука» или «угроза счетам» — он участвует в схеме.
Говорят: «Если откажешься — сядешь». Запугивание — популярный инструмент.
Помимо этого, в МВД пояснили, что будет, если согласиться на сомнительное предложение.
«Ты — не помощник, ты — соучастник. Даже если “всего лишь забрал конверт”. Организаторов “достать” сложнее, а вот твои данные, фото и маршруты — легко. Каждое следующее “задание” — новый эпизод дела. Больше “заданий” — серьезнее ответственность», — отмечается в сообщении.
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