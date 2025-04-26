В каких регионах России самые низкие пенсии

Очевидно, что разница в размерах пенсий в России продолжит увеличиваться. Среди возможных мер по сокращению такого разрыва — не только создание технопарков в регионах, но и конкретно на юге страны — расширение инвестиций в развитие внутреннего туризма, увеличение объемов субсидий и грантов для фермеров.