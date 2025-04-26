В Госдуме заявили об изменении графика выплаты пенсий из-за майских праздников

Если пенсию через банк получают с 1 по 5 мая, то из-за праздников выплаты поступят 29—30 апреля или 5—7 мая . Если дата выплаты — с 6 по 8 мая, то пенсию выдадут в эти же дни, если деньги должны поступить с 9 по 11 мая — их выдадут 5—7 мая , уточнила госпожа Стенякина.