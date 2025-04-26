В Госдуме заявили об изменении графика выплаты пенсий из-за майских праздников

Если пенсию через банк получают с 1 по 5 мая, то из-за праздников выплаты поступят
Для получателей пенсии через почту: если почта работает по шестидневному графику и выплаты должны поступить
График выплат всех видов пенсий поменяется из-за майских праздников, заявила «РИА Новости» член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина (ЕР). В начале мая россиян ждут две сокращенные рабочие недели.
Если пенсию через банк получают с 1 по 5 мая, то из-за праздников выплаты поступят
Для получателей пенсии через почту: если почта работает по шестидневному графику и выплаты должны поступить