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В Госдуме заявили об изменении графика выплаты пенсий из-за майских праздников

График выплат всех видов пенсий поменяется из-за майских праздников, заявила «РИА Новости» член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина (ЕР). В начале мая россиян ждут две сокращенные рабочие недели.

Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

Если пенсию через банк получают с 1 по 5 мая, то из-за праздников выплаты поступят 29—30 апреля или 5—7 мая. Если дата выплаты — с 6 по 8 мая, то пенсию выдадут в эти же дни, если деньги должны поступить с 9 по 11 мая — их выдадут 5—7 мая, уточнила госпожа Стенякина.

Для получателей пенсии через почту: если почта работает по шестидневному графику и выплаты должны поступить 1—5 мая, пенсию выдадут 29—30 апреля или 2—3 мая. Если дата выплаты пенсии — с 6 по 11 мая, ее выплатят 5—7 мая или 10 мая. Для тех, кто получает пенсию на дом, график доставки пенсии аналогичен почтовому.