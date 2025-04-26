Трамп довел доллар до худших показателей за полвека в первые сто дней президентства

Индекс американской валюты потерял почти девять процентов в период с 20 января по 25 апреля. Это худший показатель за первые сто дней президентства за 52 года, со времен Ричарда Никсона, когда Соединенные Штаты отказались от золотого стандарта и перешли на свободный обменный курс.