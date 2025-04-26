ТАСС: Россия впервые поставила партию пшеницы в Сирию при новых властях

По словам источника, судно Pola Marina доставило 6,6 тысяч тонн пшеницы в сирийский порт Латакия в воскресенье, 20 апреля. По данным сервиса для отслеживания судов Marine Traffic, сухогруз под российским флагом вышел из порта Ростова-на-Дону. После разгрузки в Латакии судно отправилось обратно.
Главное управление морских и сухих портов Сирии сообщило, что в Латакию прибыла первая партия пшеницы с декабря 2024 года, поскольку после свержения бывшего сирийского президента поставки зерна прекратились. Ведомство не уточнило страну происхождения груза и пункт отправления судна.
Источник ТАСС заявил, что поставку организовала российская компания, однако не стал раскрывать ее название. При этом собеседник агентства подчеркнул, что прежде поставщик не занимался импортом российского зерна в Сирию. По его словам, речь о восстановлении регулярных поставок зерна из России в Сирию сейчас не идет. «Это была разовая акция», — добавил источник.
Поставки зерна из России в Сирию
Поставки российского зерна в Сирию полностью прекратились после свержения Асада, поскольку трейдеры не могли установить контакты с новыми сирийскими властями, рассказывал ТАСС генеральный директор «СТГ Инжиниринг» Дмитрий Трифонов в конце прошлого года. Его компания на протяжении трех лет выполняла функции зернового трейдера, поставляя в Сирию около 1,1 млн тонн пшеницы — примерно половину от общего объема российского зерна, которое импортировалось в арабскую республику.
По словам Трифонова, долг сирийской стороны перед «СТГ Инжиниринг» за поставки пшеницы составляет $116 млн. Задолженность обусловлена особым механизмом оплаты, который был зафиксирован в контракте на поставки, заключенном между российской компанией и предыдущим сирийским правительством. Новые власти Сирии фактически отказались возвращать долг российской компании.
Трифонов входил в состав российской делегации, которая в январе посетила Дамаск. Делегацию возглавляли заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. В пятницу Трифонов сообщил ТАСС, что встречался в сирийской столице с Ахмедом аш-Шараа, который позднее стал президентом республики на переходный период. На встрече обсуждалась возможность возобновления поставок зерна в Сирию и вопрос погашения задолженности перед «СТГ Инжиниринг», однако переговоры завершились безрезультатно.
Смена власти в республике
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. Фактическим лидером страны стал глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической, запрещена в России) Ахмед аш-Шараа, известный под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани.
29 января в Дамаске состоялась встреча представителей новых сирийских властей и командиров действовавших на территории страны вооруженных формирований. Участники встречи объявили, что аш-Шараа будет выполнять обязанности президента Сирии в переходный период. Новое руководство также объявило о прекращении действия конституции 2012 года, роспуске парламента, армии, всех силовых структур и вооруженных формирований.