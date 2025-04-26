ТАСС: Россия впервые поставила партию пшеницы в Сирию при новых властях

Источник ТАСС заявил, что поставку организовала российская компания, однако не стал раскрывать ее название. При этом собеседник агентства подчеркнул, что прежде поставщик не занимался импортом российского зерна в Сирию. По его словам, речь о восстановлении регулярных поставок зерна из России в Сирию сейчас не идет. «Это была разовая акция», — добавил источник.