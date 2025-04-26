Топ-5 выгодных банковских вкладов сроком на три месяца на 26 апреля

Дальневосточный банк запустил вклад с доходностью 20% годовых и минимальной суммой размещения 150 тысяч рублей. В числе других предложений — ставки 19,75% годовых в ТКБ при минимальной сумме депозита 300 тысяч рублей, и банк «Дом.рф», где вклад можно открыть от 1 млн рублей под 19,6%.