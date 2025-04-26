Топ-5 выгодных банковских вкладов сроком на три месяца на 26 апреля

Банк России по итогам заседания совета директоров 25 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Данное решение продолжило тенденцию, сформировавшуюся с декабря 2024 года, когда регулятор впервые не стал менять уровень ставки. Стабилизация денежно-кредитной политики способствует дальнейшему снижению доходности по депозитным продуктам на банковском рынке.
Тем не менее, отдельные кредитные организации продолжают предлагать высокие ставки по вкладам, чтобы привлечь новые средства.
Так, Московский кредитный банк разместил специальное предложение для новых клиентов: трехмесячный вклад под 23% годовых при минимальной сумме размещения от 10 тысяч рублей. Для других категорий клиентов процентная ставка составляет 20,25% годовых, а при вложении от 3 млн рублей — 20,2% годовых.
Совкомбанк сейчас предлагает оформление вклада по ставке 20,6% годовых при размещении суммы от 10 тысяч рублей.
«Уральский финансовый дом» привлекает средства под 20,5% годовых, при условии открытия депозита не менее чем на 500 тысяч рублей.
Авто Финанс Банк установил ставку по вкладам на уровне 20,5% годовых. Для открытия такого депозита требуется минимальная сумма в 100 тысяч рублей.
Дальневосточный банк запустил вклад с доходностью 20% годовых и минимальной суммой размещения 150 тысяч рублей. В числе других предложений — ставки 19,75% годовых в ТКБ при минимальной сумме депозита 300 тысяч рублей, и банк «Дом.рф», где вклад можно открыть от 1 млн рублей под 19,6%.
Отметим, что данные условия по процентным ставкам действуют при оформлении вкладов в онлайн-режиме на платформе «Финуслуги».
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