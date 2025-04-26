Ряду россиян анонсировали две пенсии в апреле

Виноградов уточнил, что две пенсии получат те россияне, кто ждет выплату 1−4 каждого месяца. На
«Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то пенсионеры получают пенсию в предшествующий рабочий день. В нашем случае это последние дни апреля, то есть 29−30 число», — анонсировал он.
Соответственно, эти россияне получат сразу две пенсии — за апрель в начале апреля и за май в конце апреля. График выплат появится на сайтах региональных отделений СФР.
Ранее Соцфонд России сообщил о досрочном перечислении выплат за май части пенсионеров. Речь идет о гражданах, которые получают выплаты через банк с 1-го по 5-е число каждого месяца.