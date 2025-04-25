Япония разрабатывает чрезвычайный экономический пакет для облегчения тарифного бремени

Пакет мер включает поддержку корпоративного финансирования, а также субсидии для снижения цен на бензин на 10 иен (0,07 доллара) за литр и частичное покрытие счетов за электричество в течение трех месяцев с июля, цитирует положения правительственного документа Reuters.
Кроме того, как говорится в материале агентства, большее число фирм сможет получить кредиты под низкий процент, предоставляемые банками, которые поддерживаются государством.
Пакет мер, принятый в пятницу, может быть профинансирован из резервного фонда, что избавит от необходимости составлять дополнительный бюджет, заявил министр экономики Рёсэй Акадзава.
«Я поручил членам кабинета министров приложить все усилия, чтобы помочь компаниям и домохозяйствам, которые обеспокоены влиянием тарифов», — заявил Исиба на заседании рабочей группы по тарифам.
По его словам, тарифы могут оказать значительное влияние на отрасли, поддерживающие экономику, такие как автомобилестроение и производство стали.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел 25%-ный тариф на импорт автомобилей и грузовиков. Он также объявил о 24%-ной пошлине на все японские товары, которая позже была снижена до 10% на 90 дней.