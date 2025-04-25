Wildberries и Russ выявила новую мошенническую схему

В результате мошенники, используя скомпрометированное устройство ничего не подозревающего клиента, попадали в его аккаунт и приобретали товары на маркетплейсе. Как отметили в объединенной компании, в I квартале 2025 года таких атак стало существенно больше, но благодаря системе защиты площадки ущерб был сведен к нулю.