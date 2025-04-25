Wildberries и Russ выявила новую мошенническую схему

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему обмана пользователей: злоумышленники рассылают вредоносные вложения, чтобы установить на смартфоны пользователей программу для удаленного доступа к устройству. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании.
«Команда безопасности Wildberries и Russ выявила многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений. Главная цель злоумышленников — установить на смартфон клиента программу, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству», — рассказали в компании.
Схема, которую обнаружили специалисты, выглядела следующим образом: мошенники отправляли пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фото (например, с подписью «Посмотри, это ты на фото?»). При этом под видом архива с фотографиями скрывался вредоносный софт. Такая программа после установки давала злоумышленникам полный контроль над телефоном пользователя.
В результате мошенники, используя скомпрометированное устройство ничего не подозревающего клиента, попадали в его аккаунт и приобретали товары на маркетплейсе. Как отметили в объединенной компании, в I квартале 2025 года таких атак стало существенно больше, но благодаря системе защиты площадки ущерб был сведен к нулю.
Wildberries обнаружил угрозу и предотвратил мошенничество за счет двухступенчатой системы защиты клиентов. На 1-м этапе операции пользователей анализируются с помощью инструментов искусственного интеллекта, и в случае выявления подозрительной активности — блокируются. В более сложных случаях к кейсу подключаются эксперты компании. В результате 99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть более 15 млн рублей — пресечены.
«Несмотря на то, что Wildberries использует многоуровневую систему защиты, полной безопасности можно добиться только вместе: платформа надежна, но пользователю важно сохранять бдительность — не устанавливать неизвестные файлы и внимательно проверять входящие вложения», — подчеркнул руководитель Trust & Safety объединенной компании Wildberries и Russ Игорь Сомов.