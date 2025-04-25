В ВТБ спрогнозировали, когда доллар превысит 100 рублей

«Мы, как и Минэкономразвития, ориентируемся на трехзначные [цифры], возможно, приближающийся к 100 рублям за доллар курс к концу 2025 года», — сказал он.
По данным на 11:13 мск, курс доллара на межбанковском рынке Forex составил 82,8285 рубля.
Ранее Минэкономразвития РФ спрогнозировало курс доллара на конец 2025 года на уровне 98,7 рубля за доллар.
Согласно проекту прогноза сценарных условий социально-экономического развития России на 2025−2026 годы и плановый период 2027—2028 годов, министерство скорректировало прогноз по среднегодовому курсу доллара США на 2025 год, снизив его с 96,5 до 94,3 рубля за доллар.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».