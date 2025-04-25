NYP: ужин Трампа со спонсорами обошелся им в миллионы долларов

Как пишет New York Post, стоимость входного билета на сбор средств для MAGA Inc., протрамповского супер-PAC, начиналась от 1 млн долларов. При этом несколько изданий сообщали, что статус «хозяина» ужина будет предоставлен спонсорам, которые внесут в политическую группу не менее 5 млн долларов.
Подробности того, что происходило на ужине, неизвестны. Судя по всему, журналисты из пресс-службы Белого дома не были допущены на мероприятие, отмечается в статье New York Post.
Ожидается, что в следующем месяце Трамп вернется на свое поле для гольфа на реке Потомак, чтобы поужинать с владельцами его токена memcoin.
«Если вы входите в число 220 лучших держателей $TRUMP, вы получите приглашение с подробной информацией для подтверждения вашего участия в торжественном ужине», — говорится в объявлении на сайте, посвященном криптовалюте Трампа.
«22 мая 2025 года президент Трамп проведет в своем частном гольф-клубе Trump National в Вашингтоне, округ Колумбия, уникальный вечер. Узнайте о будущем криптовалют!» — говорилось в объявлении.
На сайте отмечается, что «Трамп присутствует на ужине в качестве гостя и не собирает на него средства».
25 лучших владельцев мемкоинов Трампа также получат «эксклюзивный частный VIP-приём» с президентом, говорится в материале New York Post.