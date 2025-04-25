Трамп: ведомство Маска выявило «сотни миллиардов» нецелевых расходов бюджета

«DOGE — это очень большой успех. Мы выявили сотни миллиардов долларов пустых трат, мошенничества и злоупотреблений», — заявил Трамп. Он также выразил недовольство по поводу выделения крупных сумм определенным группам политиков для реализации их собственных проектов.