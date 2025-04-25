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Трамп: ведомство Маска выявило «сотни миллиардов» нецелевых расходов бюджета

Президент США Дональд Трамп отметил, что благодаря деятельности ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE), которое курирует Илон Маск, удалось обнаружить многочисленные случаи нерационального использования, мошенничества и злоупотребления государственными средствами, общая сумма которых составляет сотни миллиардов долларов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«DOGE — это очень большой успех. Мы выявили сотни миллиардов долларов пустых трат, мошенничества и злоупотреблений», — заявил Трамп. Он также выразил недовольство по поводу выделения крупных сумм определенным группам политиков для реализации их собственных проектов.

Президент подчеркнул, что основной задачей его администрации остается сокращение государственных расходов путем отказа от избыточных и вызывающих сомнения с точки зрения закона затрат.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»