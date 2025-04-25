Трамп: ведомство Маска выявило «сотни миллиардов» нецелевых расходов бюджета

«DOGE — это очень большой успех. Мы выявили сотни миллиардов долларов пустых трат, мошенничества и злоупотреблений», — заявил Трамп. Он также выразил недовольство по поводу выделения крупных сумм определенным группам политиков для реализации их собственных проектов.
Президент подчеркнул, что основной задачей его администрации остается сокращение государственных расходов путем отказа от избыточных и вызывающих сомнения с точки зрения закона затрат.
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