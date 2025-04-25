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СМИ: Россия бурит нефтяные скважины самыми быстрыми темпами за последние 5 лет

Российские нефтедобытчики бурят скважины с такой скоростью, какой не было как минимум пять лет, сообщают западные СМИ. Страна готовится как к ослаблению ограничений ОПЕК+, так и к возможности снятия некоторых международных санкций.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как передает Bloomberg, уровень добычи российской нефти более чем на треть превышает довоенные показатели. Это является очередным признаком устойчивости российской отрасли к западным санкциям, которые были направлены на то, чтобы ограничить долгосрочную способность страны добывать нефть, говорится в материале агентства.

Таким образом общая производительность России по добыче сырой нефти и легкого нефтяного конденсата составляет от 11 до 11,5 млн баррелей в сутки, практически не изменившись по сравнению с 2016 годом, заявил в интервью агентству Рональд Смит из Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC.

Согласно последним доступным данным, полученным Bloomberg, в январе и феврале в России было пробурено в среднем более 2 370 км эксплуатационных скважин. Это выше среднего показателя за первые три года СВО, которая привело к введению широких ограничений на предоставление западных нефтесервисных услуг в России.

По словам аналитиков, стратегия России, по-видимому, сосредоточена на более продвинутом горизонтальном бурении на зрелых месторождениях, особенно в Западной Сибири. В настоящее время с использованием этой технологии происходит около 80% эксплуатационного бурения в регионе, говорится в материале Bloomberg. К 2030 году этот показатель может вырасти до 95%.

Согласно данным, полученным агентством, доля горизонтальных скважин в общем объёме бурения в России уже увеличилась примерно до двух третей по сравнению с 50% в 2020 году.

Однако, как обращает внимание издание, есть одна область, в которой Россия отстаёт в нефтедобыче, — разведка месторождений. В январе-феврале среднемесячный темп бурения для поиска новых запасов нефти составил всего 46 км по сравнению с почти 68 км в первые два месяца прошлого года и почти 75 км в довоенные зимние месяцы 2022 года.