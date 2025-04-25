СМИ: Россия бурит нефтяные скважины самыми быстрыми темпами за последние 5 лет

Однако, как обращает внимание издание, есть одна область, в которой Россия отстаёт в нефтедобыче, — разведка месторождений. В январе-феврале среднемесячный темп бурения для поиска новых запасов нефти составил всего 46 км по сравнению с почти 68 км в первые два месяца прошлого года и почти 75 км в довоенные зимние месяцы 2022 года.