«Севергрупп» Алексея Мордашова выставила на продажу бывший завод Bosch

«Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова выставила на продажу ООО «Энгельс Электроинструменты» (выпускает продукцию под брендом «Метеор Тех») — один из крупнейших заводов по производству электроинструментов, расположенный в Саратовской области, рассказали РБК два источника, знакомых с предложением.
Выставленный на продажу завод — это одна из бывших производственных площадок Bosch в России. Немецкая компания объявила о приостановке производства на своих заводах в марте 2022 года. Причиной решения были объявлены признаки того, что продукция компании могла использоваться в «негражданских» целях, что нарушает ее политику, сообщал Bloomberg. В апреле 2023-го бизнес Bosch приобрел холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. После закрытия сделки на заводах провели ребрендинг — ООО «Роберт Бош Саратов», ООО «Бош Пауэр Тулз» и ООО «Бош Отопительные системы» сменили названия на ООО «Термотехника Энгельс», ООО «Энгельс Электроинструменты» и ООО «Энгельс Свечи зажигания». Юрлица работают под брендами «Метеор Термо», «Метеор Тех» и «Метеор Авто».
Спустя чуть больше года, осенью 2024-го, S8 Capital перепродал бизнес Bosch «Севергрупп». Холдингу Мордашова перешло 100% контроля над заводами по производству свечей зажигания, электроинструментов и площадкой по производству котлов отопления. Параллельно «Севергрупп» стала владельцем активов шинной ГК «Кордиант», также выкупив их у S8 Capital.
В «Севергрупп» отказались комментировать потенциальные сделки M&A.
Кто и за сколько может купить актив.
По словам собеседников РБК, знакомых с ходом переговоров, интерес к активу проявляет профильная группа «Интерскол». Она занимается разработкой и производством электроинструментов. Чистая прибыль АО «Интерскол Групп» в 2024 году составила 238 тыс. руб. следует из данных Rusprofile. Основная часть бизнеса сосредоточена в дочернем на 100% юридическом лице ООО «КЛС-Трейд». Согласно аудированным данным РСБУ, его выручка по итогам 2024 года составила 6,1 млрд руб. (+17,8% к 2023 году), чистая прибыль — 133,1 млн руб. (-3% к 2023 году).
На сайте «Интерскола» указано, что одноименный бренд появился в 1991 году, когда на базе института по разработке строительного инструмента НПО ВНИИСМИ была создана научно-производственная фирма (НПФ) «Интерскол».
Компания сообщала о планах запустить производство оборудования под маркой «Интерскол» именно на заводе «Метеор Тех». На первом этапе планировалось выпускать до 600 тыс. единиц продукции в год, в том числе большие и малые углошлифовальные машины и ударные дрели. В декабре 2024 года РБК писал, что «Интерскол» намерен провести pre-IPO на Мосбирже, в рамках которого планировалось собрать от 1,5 млрд до 2 млрд руб. По итогам 2023 года компания реализовала более 1,3 млн единиц продукции и заработала более 5 млрд руб. CAGR выручки за период с 2021 по 2023 год составил 21,7%, сообщал тогда представитель группы. Сроки размещения не раскрывались.
Но в самом «Интерсколе» РБК сообщили, что покупку завода в Энгельсе не рассматривают. При этом в случае смены собственника предприятия влияние на структуру бизнеса в компании оценили как «нейтральное».
По состоянию на 2023 год в ООО «Энгельс Электроинструменты» числились 159 сотрудников, выручка компании в тот же год составляла 632 млн руб. (падение почти в 5 раз к 2022 году), чистый убыток — 206 млн руб. против убытка 561,47 млн руб. в 2022-м, следует из данных Rusprofile.
После ухода Bosch новому владельцу пришлось перезапускать производство и выводить на рынок новую продукцию под брендом «Метеор» — это привело к резкому снижению выручки и EBITDA, объясняет Павел Терентьев из Advance Capital. Для оценки стоимости активов аналитик предлагает ориентироваться на размер чистых активов. Исходя из данных СПАРК, чистые активы предприятия на конец 2023 года составляли 804 млн руб. — «в целом можно ориентироваться на это значение», отметил Терентьев.
Ключевыми параметрами для оценки подобных производственных площадок являются состояние производственных мощностей, оборудования, наличие квалифицированных кадров и состояние рынков сбыта продукции, отмечает Дмитрий Сергеев, главный инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал».
По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, приобретение данных активов может быть стратегически выгодным для российских компаний. Расширение производственного портфеля позволяет увеличить ассортимент продукции и выйти на новые рынки, укрепление позиций на внутреннем рынке снижает зависимость от импорта и усиливает позиции компании на отечественном рынке. Снижение издержек за счет эффекта масштаба и оптимизации логистики, а также доступ к современным технологиям и управленческим практикам, которые могут быть получены через приобретение предприятий, ранее принадлежавших международной компании, делают сделку привлекательной, резюмирует Кабаков.