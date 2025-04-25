«Севергрупп» Алексея Мордашова выставила на продажу бывший завод Bosch

Компания сообщала о планах запустить производство оборудования под маркой «Интерскол» именно на заводе «Метеор Тех». На первом этапе планировалось выпускать до 600 тыс. единиц продукции в год, в том числе большие и малые углошлифовальные машины и ударные дрели. В декабре 2024 года РБК писал, что «Интерскол» намерен провести pre-IPO на Мосбирже, в рамках которого планировалось собрать от 1,5 млрд до 2 млрд руб. По итогам 2023 года компания реализовала более 1,3 млн единиц продукции и заработала более 5 млрд руб. CAGR выручки за период с 2021 по 2023 год составил 21,7%, сообщал тогда представитель группы. Сроки размещения не раскрывались.