Мишустин потребовал от ФАС следить за ценами на ж/д и авиабилеты

«Во исполнение этой нормы ФАС России разработала соответствующие проекты приказов — скидка на проезд будет предоставляться пассажирам от 10 до 18 лет независимо от формы обучения без предоставления справок из учебного заведения», — отметил глава ФАС. Он уточнил, что изменения должны способствовать поддержке семейного туризма.