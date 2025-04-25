Мишустин потребовал от ФАС следить за ценами на ж/д и авиабилеты

Шаскольский напомнил, что правительство приняло решение ввести круглогодичную скидку на железнодорожные билеты для детей в возрасте от 10 до 18 лет.
«Во исполнение этой нормы ФАС России разработала соответствующие проекты приказов — скидка на проезд будет предоставляться пассажирам от 10 до 18 лет независимо от формы обучения без предоставления справок из учебного заведения», — отметил глава ФАС. Он уточнил, что изменения должны способствовать поддержке семейного туризма.
Шаскольский добавил, что в 2025 году крупнейшие авиакомпании — «Аэрофлот» и S7 — приняли коммерческие политики, согласованные с ФАС России.
«Каждая из авиакомпаний включила в коммерческую политику инициативные льготные программы для отдельных категорий граждан. Принятие таких коммерческих политик ведущими авиакомпаниями подаёт хороший пример всем участникам рынка авиаперевозок», — подчеркнул он.
Кроме того, по словам главы службы, в данный момент на рассмотрении ведомства находятся ещё 12 коммерческих политик авиакомпаний.
Мишустин, в свою очередь, подчеркнул, что «главное — результат, чтобы у людей была возможность за разумные средства приобрести железнодорожный билет или авиабилет и отдохнуть».
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