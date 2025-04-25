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Мишустин потребовал от ФАС следить за ценами на ж/д и авиабилеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 25 апреля, встретился с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским. Стороны обсудили в том числе цены на железнодорожные и авиабилеты.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Шаскольский напомнил, что правительство приняло решение ввести круглогодичную скидку на железнодорожные билеты для детей в возрасте от 10 до 18 лет.

«Во исполнение этой нормы ФАС России разработала соответствующие проекты приказов — скидка на проезд будет предоставляться пассажирам от 10 до 18 лет независимо от формы обучения без предоставления справок из учебного заведения», — отметил глава ФАС. Он уточнил, что изменения должны способствовать поддержке семейного туризма.

Шаскольский добавил, что в 2025 году крупнейшие авиакомпании — «Аэрофлот» и S7 — приняли коммерческие политики, согласованные с ФАС России.

«Каждая из авиакомпаний включила в коммерческую политику инициативные льготные программы для отдельных категорий граждан. Принятие таких коммерческих политик ведущими авиакомпаниями подаёт хороший пример всем участникам рынка авиаперевозок», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам главы службы, в данный момент на рассмотрении ведомства находятся ещё 12 коммерческих политик авиакомпаний.

Мишустин, в свою очередь, подчеркнул, что «главное — результат, чтобы у людей была возможность за разумные средства приобрести железнодорожный билет или авиабилет и отдохнуть».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».