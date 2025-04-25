Глава ФАС: наценки на товары первой цены снизились с 22 до 4,7%

Наценки на так называемые товары первой цены снизились с 22 до 4,7% в результате проводимой работы с торговыми сетями. Об этом рассказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на встрече с премьер-министр РФ Михаилом Мишустиным.