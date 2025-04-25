Глава ФАС: наценки на товары первой цены снизились с 22 до 4,7%

«Благодаря добровольным обязательствам торговых компаний наценки на товары первой цены снизились с 22 до 4,7%», — пояснил глава ФАС.
Тем не менее, ведомство по-прежнему отмечает весьма высокий уровень наценок на ряд продуктов. В частности, на хлеб, молоко и сливочное масло. ФАС проверяет рентабельность на рынке молочной продукции. В отношении ряда производителей сырого молока проводится дополнительная проверка.
В некоторых регионах территориальные подразделения ФАС проверят обоснованность цен производителей на хлеб. При выявлении нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования. Также постоянно ведется мониторинг цен на куриные яйца. Сейчас ценовая ситуация с ними стабильная.
По состоянию на апрель 2025 года ценовые соглашения действуют в 51 регионе с участием 142 производителей, 30 оптовых организаций и около 13 тыс. организаций торговли. Это позволяет сдерживать цены, уточнил Шаскольский.
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