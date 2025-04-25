Какие товары подешевели на фоне укрепления курса рубля

По данным Bloomberg, курс рубля к доллару с начала года укрепился на 38%. Американская валюта начала устойчиво снижаться с февраля. По данным на 19 апреля курс составляет 81,13 рубля за доллар. Это в свою очередь оказало влияние на стоимость нескольких категорий товаров и услуг. Рассмотрим их далее.
Одежда и обувь на маркетплейсах
На фоне снижения курса доллара появилась возможность сэкономить при приобретении одежды и обуви на маркетплейсах, реализующих оригинальные товары напрямую с зарубежных площадок (например, китайский маркетплейс Poizon).
Напомним, что поставщик в данном случае не имеет никаких рисков и взимает фиксированную комиссию за услугу и доставку. Посредников в данном случае курс валюты не затрагивает.
Таким образом, при укрепившемся рубле можно сэкономить при покупке оригинальных одежды и обуви.
Приобретение импортных автомобилей
Продемонстрировали снижение и цены на машины зарубежных марок. Эксперты «Автостата» зафиксировали в текущем месяце уменьшение рекомендованных цен на новые модели шести марок. В частности стоимость некоторых моделей брендов BAIC, Chery и Exeed сократилась на 100−300 тыс. руб.
Также у дилеров появилось больше дисконтов для клиентов. При приобретении машины из среднего ценового сегмента скидки сейчас позволяют сэкономить от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб.
Отметим, что наибольшей экономии можно достичь при приобретении авто за границей напрямую. Но в данном случае важно выбрать добросовестного посредника с хорошей репутацией, что позволит избежать риска связаться с мошенниками.
Электроника и бытовая техника
Как было сказано выше, курс доллара снижается с начала февраля. Это, в свою очередь, оказывает влияние на розничные цены. Техника подешевела на 10−20%. Например, MacBook Pro 2024 сейчас можно приобрести за 135 тыс. руб., что на 65 тыс. руб. дешевле по сравнению с ценами месячной давности.
Электронику и бытовую технику в основном привозят из-за границы. При этом импортеры привязаны к ценам на них в валютах стран, где их производят. Курсы валют этих государств сейчас также демонстрируют снижение к рублю, например, юань с начала текущего года снизился примерно на 15%.
Отметим, что по данной категории товаров сложно определить, где повлиял курс рубля, а где снижение цен вызвано точечными распродажами с целью разгрузки складов. У части российских импортеров есть позиция, что при временном укреплении рубля продажи со сниженными ценами негативно повлияют на них в будущем, так как при более высоком курсе новые закупки будут за подорожавшие доллары и юани.
Заграничные туры
На стоимость данной услуги, как правило, напрямую влияет курс доллара или евро. Эти валюты являются для российских туроператоров средством расчетов с контрагентами за рубежом.
За последние два месяца, снижение стоимости туров на популярные направления составило 10−20% по сравнению с январским уровнем цен. Так, поездка для двух человек в Анталью по окончании майских праздников сейчас стоит от 170 тыс. руб. до 180 тыс. руб., а в начале года цена достигала 200 тыс. руб.
Фрукты и овощи
Согласно данным Росстата, в марте подешевели следующие виды овощей и фруктов:
- огурцы — на 26,3%%
- сладкий перец — на 7,9%;
- апельсины — на 3,3%;
- груши — на 2,3%.
Причем стоимость некоторых овощей и фруктов продолжает снижаться и в апреле. Например, с начала этого месяца цена на апельсины сократилась еще на 9%, а бананов — на 1,5%.
Данное снижение является необычным. Влияние могло оказать ослабление доллара и курсов валют по отношению к рублю в странах-экспортерах. Для сезонного фактора время еще не пришло. Как правило, он начинает действовать в мае после поставок первых урожаев из теплых стран.
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