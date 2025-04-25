Какие товары подешевели на фоне укрепления курса рубля

Отметим, что по данной категории товаров сложно определить, где повлиял курс рубля, а где снижение цен вызвано точечными распродажами с целью разгрузки складов. У части российских импортеров есть позиция, что при временном укреплении рубля продажи со сниженными ценами негативно повлияют на них в будущем, так как при более высоком курсе новые закупки будут за подорожавшие доллары и юани.