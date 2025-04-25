Билетное па: выплаты пассажирам за овербукинг хотят сделать обязательными

Авиакомпании анализируют продажи билетов на различных направлениях и, исходя из статистики отказов от перелетов в прошлом периоде, прогнозируют нагрузку на будущие рейсы. Обычно от билетов перед вылетом отказываются от 5% до 10% пассажиров, добавил эксперт. На это число мест заранее продают дополнительные билеты. Это и есть сверхбронирование, однако система иногда дает сбой, и на одно место приходят два человека. Тогда «лишних» пассажиров сажают в бизнес-класс или отправляют другим рейсом с выплатой немалой компенсации.