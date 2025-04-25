Банк России принял решение по ключевой ставке: что пишут зарубежные СМИ

Центральный банк удерживает ключевую ставку на самом высоком уровне с начала 2000-х годов, пытаясь бороться с инфляцией. Как отмечает агентство, рубль, который в этом году вырос на 37% по отношению к доллару, помог в этой борьбе, сделав импортные товары дешевле.