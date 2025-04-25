Банк России принял решение по ключевой ставке: что пишут зарубежные СМИ

Reuters
Решение ЦБ соответствует результатам опроса 25 аналитиков, проведенного Reuters.
Центральный банк удерживает ключевую ставку на самом высоком уровне с начала 2000-х годов, пытаясь бороться с инфляцией. Как отмечает агентство, рубль, который в этом году вырос на 37% по отношению к доллару, помог в этой борьбе, сделав импортные товары дешевле.
Несмотря на санкции, экономика России за три года конфликта на Украине показала лучшие результаты, чем ожидалось, пишет Reuters. Однако сейчас страна готовится к длительному периоду низких цен на нефть и сокращения бюджетных доходов.
The Wall Street Journal
Центральный банк России в пятницу оставил ключевую процентную ставку без изменений на четвёртом подряд заседании, несмотря на продолжающийся рост инфляции.
В то время как рост цен в большинстве стран мира замедлился, а процентные ставки снижаются, в России инфляция за последние месяцы выросла, говорится в материале WSJ.
В марте потребительские цены выросли на 10,3% по сравнению с предыдущим годом, что значительно превышает целевой показатель центрального банка в 4%.
Экономика страны выросла на 3,8% в 2024 году, но Международный валютный фонд во вторник заявил, что ожидает резкого замедления роста до 1,4% в этом году и 1,2% в следующем, отчасти из-за высоких процентных ставок, установленных центральным банком.
Bloomberg
Центральный банк России сохранил стоимость заимствований на рекордно высоком уровне, подтвердив, что жесткая политика будет сохраняться «в течение длительного периода» для сдерживания роста цен. На четвертом заседании в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что совпало с прогнозами всех экономистов, опрошенных агентством Bloomberg.
В то время как укрепление рубля способствовало замедлению роста цен с учетом сезонных колебаний, Набиуллина сталкивается с перспективами экономики, омраченными «тектоническими изменениями в мировой торговле» из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа.