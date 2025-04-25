Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — говорится в пресс-релизе регулятора.
Вместе с тем, добавил ЦБ, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста.
Что было со ставкой в прошлом году
На последнем в 2024 году заседании Банк России также оставил ставку без изменений, на отметке 21%.
Последние повышения ставки Банком России происходили на заседаниях совдира 25 октября, 13 сентября и 26 июля 2024 года: до 21%, 19% и 18% соответственно.
До этого четыре заседания подряд ставку оставляли без изменений, на уровне 16%.