Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Это решение совпало с единогласным прогнозом аналитиков: они ожидали, что регулятор оставит ставку на уровне 21% годовых и несколько смягчит риторику.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Вместе с тем, добавил ЦБ, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Что было со ставкой в прошлом году

На последнем в 2024 году заседании Банк России также оставил ставку без изменений, на отметке 21%.

Последние повышения ставки Банком России происходили на заседаниях совдира 25 октября, 13 сентября и 26 июля 2024 года: до 21%, 19% и 18% соответственно.

До этого четыре заседания подряд ставку оставляли без изменений, на уровне 16%.