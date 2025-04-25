Аналитики рассказали, как решение ЦБ по ставке изменит проценты по вкладам и кредитам

«Доллар падал к 80, юань был ниже 11 — уровни лета 2023 г. Но, скорее всего, в апреле и были минимумы инвалют, а сейчас можно настраиваться на отскок, плавно переходящий в полноценное восстановление курсов. К лету доллар ждем ближе к 90, юань — под 12», — отметил он.