Аналитики рассказали, как решение ЦБ по ставке изменит проценты по вкладам и кредитам

Как объяснил ЦБ свое решение, текущее инфляционное давление, хотя и остается высоким, продолжает снижаться.
«Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста», — говорится в публикации.
Регулятор также отметил, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0−8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
Есть все шансы
Как отметил Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, посредством жестких денежно-кредитных условий Банк России стремится охладить всё ещё высокий спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевым 4% в 2026 году.
«С одной стороны, сохраняются предпосылки для дальнейшего замедления инфляции — это охлаждение кредитования на фоне высокой ставки, крепкий рубль и активные переговоры РФ-США, ожидаемое замедление бюджетных расходов в последующие месяцы», — сказал он.
С другой стороны, подчеркнул эксперт, сдерживающими факторами для снижения инфляции выступают несколько факторов:
- по-прежнему дефицитный рынок труда и быстрый рост зарплат,
- все еще повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса,
- риски со стороны внешних условий (геополитика, торговые войны),
- индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции (например, с 1 июля тарифы ЖКХ вырастут на 12%).
По мнению эксперта, годовая инфляция достигнет своего пика в апреле на уровне 10,5% и к концу года снизится до 5,8%.
Рубль в объятиях геополитических факторов
«Мы считаем, что сегодняшнее решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля. В то же время мы ожидаем, что текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю», — отметил Михаил Васильев.
По его словам, с одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях, например, депозиты под 20% годовых. С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт, то есть, спрос на валюту.
При этом, отметил аналитик, динамика рубля сейчас во многом определяется новостным фоном в отношении хода переговоров РФ-США и геополитической ситуации. «При сохранении текущей геополитической ситуации мы ожидаем, что рубль в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне 78−85 за доллар, 10,7−11,6 за юань и 89−97 за евро», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, прогресс в переговорах может привести к дальнейшему укреплению рубля на снижении страновой риск-премии и ожиданиях притока иностранного капитала. В этом сценарии рубль в ближайшие недели может устойчиво перейти в диапазон 70−80 рублей за доллар.
«При обратной эскалации в переговорах и ухудшении геополитической ситуации рубль может довольно быстро вернуться в диапазон 90−100 за доллар», — сказал Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Как добавил Михаил Зельцер, рекордное укрепление нацвалюты для большинства было неожиданным, и рубль с начала года становится самым доходным инструментом в мире, даже круче золота.
«Доллар падал к 80, юань был ниже 11 — уровни лета 2023 г. Но, скорее всего, в апреле и были минимумы инвалют, а сейчас можно настраиваться на отскок, плавно переходящий в полноценное восстановление курсов. К лету доллар ждем ближе к 90, юань — под 12», — отметил он.
Вклады переходят на снижение ставок
Банки продолжат постепенно снижать депозитные ставки в ожидании последующих действий регулятора, считает Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги.
«Ставки по кредитам, как мы полагаем, будут снижаться медленнее, поскольку они менее чувствительны к рыночным ожиданиям и колебаниям ключевой ставки», — сказал он.
Как отметил Михаил Васильев, в ближайшие недели ставки по депозитам опустятся ниже 20%.
«В базовом сценарии мы считаем, что ставки по вкладам сейчас находятся на своих максимальных уровнях в этом цикле. В целом мы считаем, что открывать депозит сейчас выгодно. При официальной инфляции около 10% ставки по депозитам сейчас составляют 20%», — пояснил он.
По словам аналитика, после решения ЦБ ставки по кредитам, в том числе ипотеке и потребкредитам, будут медленно снижаться в течение ближайших месяцев вслед за вероятным замедлением инфляции и снижением ставок по депозитам.
Михаил Зельцер, в свою очередь, указал, что тенденция падения ставок во вкладах и по кредитам может сохраниться. «Поэтому, если была надобность разместиться на высокодоходных депозитах — не следует тянуть, а с кредитами можно и повременить — вскоре могут быть доступнее», — отметил он.
Прогноз на следующие заседания
«Учитывая нейтральный сигнал ЦБ, мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 6 июня снова сохранит ключевую ставку 21%», — сказал Михаил Васильев.
По его мнению, цикл смягчения монетарной политики начнется на заседании 25 июля со снижения ключевой ставки на 100−200 б.п., до 19−20%. Аналитик также допустил, что в случае явного ухудшения ситуации в экономике или в случае значимого прогресса в переговорах РФ-США мы допускаем, что Банк России может начать снижать ключевую ставку на следующем заседании 6 июня.
Как подчеркнул Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал», динамика, кредитования, инфляции и торможение зарплат позволяют ждать умеренно мягкий сигнал. Более сильное влияние могут оказать переговоры России и США.
«В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что ключевая ставка к концу года может снизиться до 14%», — заключил Михаил Васильев.
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