В ВТБ дали прогноз по срокам «кредитного ренессанса»

В ВТБ ожидают, что рынок розничного кредитования в этом году сократится сильнее, чем предполагалось ранее. По обновленному прогнозу банка, объем рынка к концу года уменьшится примерно на 30% и составит около 8,8 трлн рублей (при этом в январе прогноз составлял 9,1 трлн рублей). Основную долю в этом объеме займут ипотечные кредиты, выдачи по которым, по оценкам ВТБ, составят порядка 3,8 трлн рублей вместо ранее ожидаемых 3,3 трлн. При этом падение продаж жилищных кредитов в сравнении с прошлым годом достигнет примерно 20%.