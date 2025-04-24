В ВТБ дали прогноз по срокам «кредитного ренессанса»

Если ключевая ставка начнет постепенно снижаться только к концу 2025 года, то «кредитный ренессанс» можно ожидать не раньше второй половины следующего года. Такой прогноз озвучил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, слова которого цитирует пресс-служба банка для РБК.
«При этом новый рынок будет отличаться от реалий последних лет — с бóльшим вниманием к долговой нагрузке заемщиков и более высокими требованиями к первому взносу», — отмечают в ВТБ.
По мнению Горшкова, небольшие первоначальные взносы станут «экзотикой», а в сегменте автокредитования одобряемые суммы будут ниже, чем в предыдущие годы. Это приведет к тому, что покупатели будут вынуждены использовать больше собственных накоплений при покупке автомобиля.
«Даже при смягчении монетарной политики возврат к исторически низким ставкам начала 2020-х и доступному кредитованию для широкого круга заемщиков в ближайшие несколько лет маловероятен. Рынку потребуется время на восстановление, а учитывая опыт рекордно долгого периода высокой ключевой ставки, в будущем банки будут более взвешенно подходить к выдаче дешевых кредитов на большой срок», — считает Горшков.
В ВТБ ожидают, что рынок розничного кредитования в этом году сократится сильнее, чем предполагалось ранее. По обновленному прогнозу банка, объем рынка к концу года уменьшится примерно на 30% и составит около 8,8 трлн рублей (при этом в январе прогноз составлял 9,1 трлн рублей). Основную долю в этом объеме займут ипотечные кредиты, выдачи по которым, по оценкам ВТБ, составят порядка 3,8 трлн рублей вместо ранее ожидаемых 3,3 трлн. При этом падение продаж жилищных кредитов в сравнении с прошлым годом достигнет примерно 20%.
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