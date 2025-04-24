В России начали принудительное взыскание с Apple штрафа в 12 млн рублей

Как сообщает ТАСС, приставы из мирового суда в Москве получили материалы, в которых указано, что компания Apple Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. Компании был назначен административный штраф в размере 12 млн рублей, который она не уплатила в установленный срок.
В пятницу, 18 апреля, на основании материалов приставы открыли исполнительное производство и начали взыскание задолженности. Помимо штрафа, с Apple взыскивают госпошлину на сумму более трех тысяч рублей.
Впервые Apple оштрафовали за отказ локализовать данные россиян в 2022 году. Тогда мировой суд Таганского района признал американскую компанию виновной по части 8 статьи 13.11 КоАП и назначил наказание в виде административного штрафа на сумму 2 млн рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».