В России начали принудительное взыскание с Apple штрафа в 12 млн рублей

Как сообщает ТАСС, приставы из мирового суда в Москве получили материалы, в которых указано, что компания Apple Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. Компании был назначен административный штраф в размере 12 млн рублей, который она не уплатила в установленный срок.