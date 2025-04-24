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В России начали принудительное взыскание с Apple штрафа в 12 млн рублей

Судебные приставы начали принудительное взыскание с компании Apple 12 млн рублей неоплаченного штрафа за повторный отказ локализовать данные россиян, следует из материалов дела.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Как сообщает ТАСС, приставы из мирового суда в Москве получили материалы, в которых указано, что компания Apple Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. Компании был назначен административный штраф в размере 12 млн рублей, который она не уплатила в установленный срок.

В пятницу, 18 апреля, на основании материалов приставы открыли исполнительное производство и начали взыскание задолженности. Помимо штрафа, с Apple взыскивают госпошлину на сумму более трех тысяч рублей.

Впервые Apple оштрафовали за отказ локализовать данные россиян в 2022 году. Тогда мировой суд Таганского района признал американскую компанию виновной по части 8 статьи 13.11 КоАП и назначил наказание в виде административного штрафа на сумму 2 млн рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».