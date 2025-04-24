Шадаев: Минцифры не намерено запрещать мессенджеры

«Наша задача найти баланс между комфортностью использования мессенджеров и возможностями для обмана со стороны мошенников», — отметил он.
Кроме того, Шадаев подчеркнул, что Минцифры продолжает разрабатывать меры, позволяющие снизить активность мошенников, «не запрещая мессенджеры в целом как класс». Он добавил, что мессенджеры выполняют огромную социальную функцию. Минцифры сейчас работает над увеличением прозрачности оборота сим-карт.
Глава ведомства указал, что для борьбы с кибермошенничеством одного простого решения не существует, поскольку злоумышленники продолжают находить новые способы, чтобы обманывать пользователей.
Министр напомнил, что в России уже принят закон, направленный на защиту граждан от кибермошенничества. Доработать второй пакет Минцифры рассчитывает в течение лета.