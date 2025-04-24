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Шадаев: Минцифры не намерено запрещать мессенджеры

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что у ведомства нет планов запрещать мессенджеры. Об этом министр рассказал на втором национальном форуме «Телеком будущего 2025».

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Getty Images/Unsplash

«Наша задача найти баланс между комфортностью использования мессенджеров и возможностями для обмана со стороны мошенников», — отметил он.

Кроме того, Шадаев подчеркнул, что Минцифры продолжает разрабатывать меры, позволяющие снизить активность мошенников, «не запрещая мессенджеры в целом как класс». Он добавил, что мессенджеры выполняют огромную социальную функцию. Минцифры сейчас работает над увеличением прозрачности оборота сим-карт.

Глава ведомства указал, что для борьбы с кибермошенничеством одного простого решения не существует, поскольку злоумышленники продолжают находить новые способы, чтобы обманывать пользователей.

Министр напомнил, что в России уже принят закон, направленный на защиту граждан от кибермошенничества. Доработать второй пакет Минцифры рассчитывает в течение лета.