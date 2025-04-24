Трамп: налог для миллионеров подтолкнет богатых покинуть США

«Я думаю, что это будет очень разрушительно, потому что миллионеры покинут страну», — приводит слова американского лидера агентство Bloomberg, — «Другие страны, которые так поступили, потеряли много людей. Они теряют своих состоятельных граждан. Это плохо, потому что состоятельные люди платят налоги».
Замечания Трампа, скорее всего, остудят разговоры о введении 40%-ной налоговой ставки для людей, зарабатывающих от 1 млн долларов, говорится в материале Bloomberg.
Некоторые члены Республиканской партии как в Палате представителей, так и в Сенате заявили, что готовы повысить налоги для самых богатых, чтобы помочь оплатить другие пункты программы Трампа. В частности, к ним относятся предложения об отмене налогов на чаевые и сверхурочную работу.
Согласно некоторым оценкам, ставка налога в 40% на доходы свыше 1 млн долларов принесет около 400 млрд долларов дохода в течение следующего десятилетия. Этого будет достаточно, чтобы добавить около 500 долларов в год к налоговым льготам на детей, пишет Bloomberg.
Максимальная ставка налога сейчас составляет 37%, но вернется к 39,6%, если срок действия снижения подоходного налога, введенного Трампом в первый срок, истечет по графику в конце 2025 года.