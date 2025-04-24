Трамп: налог для миллионеров подтолкнет богатых покинуть США

«Я думаю, что это будет очень разрушительно, потому что миллионеры покинут страну», — приводит слова американского лидера агентство Bloomberg, — «Другие страны, которые так поступили, потеряли много людей. Они теряют своих состоятельных граждан. Это плохо, потому что состоятельные люди платят налоги».