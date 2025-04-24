Структура Россельхозбанка стала владельцем половины Avito

«С учетом того что Таврин глубоко погружен в процессы в компании, в последние дни он неоднократно встречался с разными командами в Avito и рассказывал о своей мотивации в сделке, — рассказывает один из собеседников. — С его слов, последние 2,5 года с момента покупки он ощущает свою близость с компанией и управленческой командой, поэтому он чувствует всю полноту ответственности за то, чтобы с приходом второго акционера не изменился дух и культура компании и намерен быть с Avito всю свою жизнь».