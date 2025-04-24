Структура Россельхозбанка стала владельцем половины Avito

Иван Таврин, основатель Kismet Capital Group — владельца сервиса объявлений, объявил о сделке на встрече с сотрудниками Avito в четверг, 24 апреля, сообщили источники РБК, знакомые с ее деталями.
«С учетом того что Таврин глубоко погружен в процессы в компании, в последние дни он неоднократно встречался с разными командами в Avito и рассказывал о своей мотивации в сделке, — рассказывает один из собеседников. — С его слов, последние 2,5 года с момента покупки он ощущает свою близость с компанией и управленческой командой, поэтому он чувствует всю полноту ответственности за то, чтобы с приходом второго акционера не изменился дух и культура компании и намерен быть с Avito всю свою жизнь».
Собеседник РБК, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил — «структура под управлением Россельхозбанка» стала владельцем 50% бизнеса Avito. По его словам, «сделка была коммерческой, хотя в нее и были включены элементы кредитных средств, которые Kismet использовал при покупке компании в 2022 году». Три года назад Россельхозбанк выступил якорным кредитором Kismet при покупке Avito у южноафриканского холдинга Naspers за 151 млрд руб. Какая именно часть кредита была использована в рамках текущей сделки, собеседник РБК не раскрывает, но указывает, что «на момент сделки в 2022 году долг Avito находился на уровне 6 EBITDA, текущий — 1 EBITDA». Сделка уже прошла согласование в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Изменений в менеджменте сделка не предполагает, так же как и формирование совета директоров с представителями теперь уже двух акционеров, уточняет собеседник РБК. «С учетом текущих темпов развития и показателей Avito стороны не планируют вносить каких-то изменений в действующий формат управления. Банк — финансовый партнер», — объясняет собеседник РБК.
РБК направил запрос в Kismet, Ивану Таврину, в Россельхозбанк и ФАС.
Что такое Avito.
Avito — интернет-сервис с объявлениями как от частных лиц, так и от бизнеса — был основан в 2007 году шведскими предпринимателями Йонасом Нордландером и Филипом Энгельбертом. С 2015-го до 2022-го принадлежал группе Naspers. После начала специальной военной операции на Украине южноафриканский холдинг принял решение о продаже бизнеса в России. Покупателем Avito стала Kismet Capital Group Ивана Таврина. На момент этой сделки, то есть по итогам 2022 финансового года (закончился 31 марта), выручка Avito составила 48 млрд руб. (+55% к 2021-му), следовало из отчетности структур Naspers. Выручка ООО «Кех Екоммерц» — основного юрлица сервиса объявлений Avito — за 2023 год составила 100,9 млрд руб., следовало из отчетности ООО. На текущий момент компания развивает семь направлений: продажа товаров, недвижимость, авто, работа, услуги, путешествия и реклама. Занимает четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой $4,6 млрд.
Предоставленное банком в 2022 году финансирование опциона не предполагало, переговоры о схождении структур банка в капитал Avito начались в конце 2024-го. Как указывает источник РБК, в фокусе акционеров два направления относительно дальнейшей судьбы Avito — «подготовка компании к расширению на международных рынках и проведение IPO». «Россельхозбанк — единственный из крупных российских банков, кто не находится под блокирующими американскими и европейскими санкциями, что позволяет ему финансировать развитие проекта», — объясняет собеседник РБК. Среди приоритетных рынков, которые сейчас рассматривает компания, — Ближний Восток, СНГ, Юго-Восточная Азия.
Компания может провести размещение на российской бирже в течение года, продолжает собеседник РБК. С декабря 2023-го Иван Таврин и Kismet находятся под санкциями США. Текущая структура сделки — 50/50 — в случае проведения размещения снижает долю «санкционного акционера». Среди бенчмарков, на которые ориентируется Avito, собеседник РБК приводит пример как российского «Яндекса» (YDEX), так и международных холдингов схожего профиля — Schibsted, Auto Trader Group и Rightmove.
Как торгуются иностранные аналоги.
Schibsted (SCHA и SCHB на Фондовой бирже Осло).
Международный медиаконгломерат со штаб-квартирой в Осло, Норвегия. В 2024 году разделилась на частную Schibsted Media со всеми медиаактивами и публично котируемую Schibsted Marketplaces. Последняя развивает маркетплейсы по четырем основным направлениям: автомобили (более 100 млн посещений в месяц), товары (более 100 млн посещений в месяц), недвижимость (около 60 млн ежемесячных посещений в Норвегии, Швеции и Финляндии) и работа (11,5 млн посещений в месяц, 620 тыс. вакансий в год).
Капитализация: 70,19 млрд норвежских крон (около $6,67 млрд).
Цена одной акции класса А на 23 апреля: 309 крон ($29,38).
Мультипликаторы (по данным Investing.com):
Trailing P/E (отношение капитализации к прибыли за последние 12 месяцев): 14,61;
EV/EBITDA (отношение стоимости компании с учетом долга к прибыли до процентов по кредитам, налогов и амортизации): 27,95.
Динамика акций:
за последний месяц: +1,64%;
за последний год: −3,62%;
за пять лет: +49,4%.
Auto Trader Group (AUTO на Лондонской бирже).
Крупнейший британский автомобильный маркетплейс существует с 1977 года. В 2024-м все его платформы посетили 77,5 млн раз (среднемесячный показатель), а среднемесячное количество автомобилей на платформе достигало 445 тыс. Auto Trader Group также владеет компаниями в области лизинга, автомобильного ПО, цифрового маркетинга и страхования.
Капитализация: 7,08 млрд фунтов ($9,39 млрд).
Цена одной акции: 806,37 фунта ($1069,7).
Мультипликаторы:
P/E: 25,97;
EV/EBITDA: 17,7.
Динамика акций:
за последний месяц: +8,76%;
за последний год: +19,5%;
за пять лет: +78,2%.
Rightmove (RMV на Лондонской бирже).
Управляет крупнейшим в Великобритании онлайн-порталом недвижимости с 4,1 млн уникальных посетителей ежедневно. Рекламировать свои объекты недвижимости могут только профессиональные игроки рынка — за это они платят сервису комиссию. Частные лица не могут продавать недвижимость напрямую на портале.
Капитализация: 5,81 млрд фунтов ($7,71 млрд).
Цена одной акции: 741,60 фунта ($983,78).
Мультипликаторы:
P/E: 30,88;
EV/EBITDA: 22,4.
Динамика акций:
за последний месяц: +7,88%;
за последний год: +44%;
за пять лет: +50,1%.
Scout24 (G24 на Франкфуртской бирже).
Управляет крупнейшим немецким маркетплейсом в сфере жилой и коммерческой недвижимости ImmoScout24. Штаб-квартира в Мюнхене. Портал посещают 19 млн пользователей в месяц. Компания также активна на австрийском рынке.
Капитализация: €7,3 млрд ($8,26 млрд).
Цена одной акции: €101 ($114,42).
Мультипликаторы:
P/E: 45,41;
EV/EBITDA: 28,19.
Динамика акций:
за последний месяц: +3,17%;
за последний год: +50%;
за пять лет: +71%.
РСХБ и его непрофильные активы.
Россельхозбанк занимает шестое место на российском рынке по размеру активов (5,53 трлн руб. на 1 марта). Это один из немногих системно значимых банков, который не полностью «заражен» санкциями: против него США ввели только секторальные ограничения, запрещающие привлекать долговое финансирование в долларах. В июне 2022 года организацию также отключили от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, но банк при этом не находится под блокирующими санкциями Евросоюза. Самые жесткие ограничения к Россельхозбанку применяют Великобритания, Япония, Австралия и Канада.
Банк подконтролен Росимуществу, он специализируется на кредитовании компаний агропромышленного комплекса (АПК), а в рознице является основным игроком в сегменте льготной сельской ипотеки. После 2022 года Россельхозбанк также был уполномоченным банком для ведения расчетов в рамках зерновой сделки.
Согласно отчетности по МСФО, на конец 2024 года основные активы Россельхозбанка составляли кредиты (4,03 трлн руб.), денежные средства и эквиваленты (0,73 трлн руб.) и инвестиционные ценные бумаги (0,45 трлн руб.). В отчете не приводятся данные о непрофильных активах на балансе банка.
В октябре 2023 года банк консолидировал свои бизнес-активы на базе вновь созданной компании «РСХБ Финансовые услуги» с уставным капиталом 22,75 млрд руб. Эта структура замыкает на себе управление непрофильным бизнесом.
В 2021 году Банк России анонсировал ужесточение регулирования для крупнейших кредитных организаций, имеющих на балансе много непрофильных активов и развивающих экосистемы. ЦБ называл их «иммобилизованными», то есть «замораживающими капитал». Планировалось ввести для участников рынка новый риск-чувствительный лимит (РЧЛ) — предельную долю вложений банка в непрофиль относительно его совокупного капитала. В 2022 году на фоне масштабных санкций против крупных российских банков ЦБ отложил внедрение новых регуляторных требований. Но в 2025 году регулятор вернется к этому вопросу и представит новую концепцию счета РЧЛ, анонсировал ранее глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов.
Как Avito пробовало свои силы в финансовом бизнесе.
В 2021 году ключевые российские маркетплейсы и интернет-платформы начали развивать финансовые услуги за счет приобретения банковского бизнеса: Ozon приобрел Оней-банк у Совкомбанка (сейчас это Озон Банк). «Яндекс» — банк «Акрополь» (сейчас Яндекс Банк), а Wildberries — банк «Стандарт-Кредит» (Вайлдберриз Банк). Первые два открывают клиентам дебетовые карты и вклады, а Wildberries, помимо дебетовых карт, имеет в линейке электронный кошелек «WB Кошелек».
В 2024 году банки, связанные с «Яндексом» и Ozon, обогнали традиционных лидеров из топ-50 по темпам прироста вкладов. По данным ЦБ, банки трех крупнейших небанковских экосистем занимают уже 40% на рынке электронных денег, хотя три года назад их доля была в 20 раз меньше. Представители универсальных банков не раз высказывались об усилении конкуренции с банками экосистем за клиентов — маркетплейсы дают скидки потребителям, если те оплачивают товары картами их «родственных» банков.
Avito, в отличие от маркетплейсов, не стремилось самостоятельно выйти на банковский рынок. Представители компании заявляли, что при развитии финансовых сервисов акцент делается на «мультипартнерство».
«Мы получаем в нашей сложной b2c-специфике хорошие продукты от лучших профессионалов рынка — от банков на хороших условиях — и параллельно учимся, развиваем команду. Это то, что мы делаем сейчас. И в условиях ограниченных ресурсов это дает нам возможность не заморачиваться сложными интеграционным вещами», — говорил руководитель направления стратегических партнерств компании Александр Самсонов в ноябре 2022 года.
В марте 2025 года Банк России зарегистрировал «дочку» Avito — АО «Авито Финанс» — в реестре операторов финансовых платформ (ОФП). Этот статус позволяет компании интегрировать продукты финансовых организаций в процесс совершения сделок внутри своего сервиса. Если раньше для покупки в кредит на Avito пользователю приходилось изучать предложения на внешних площадках, то теперь сделку можно заключить на сайте сервиса объявления (данные клиента автоматически «подтянутся» с сайта «Госуслуг»).
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