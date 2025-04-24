Крепкий рубль: почему российская валюта стала такой устойчивой

С начала 2025 года рубль, согласно данным Bloomberg, укрепился к доллару на 38%. При этом он в 1,5 раза опередил золото, которое укрепилось к американской валюте на 23%.
Что значит «крепкий» рубль
Устойчивое снижение курса доллара началось в феврале (на 04.02.2025 он составлял 99,94 рубля за доллар). Сначала данную тенденцию воспринимали как кратковременную аномалию. Но на 19 апреля курс составляет уже 81,13 рубля за доллар, а само снижение похоже на устойчивую тенденцию. По мнению опрошенных Финансами Mail экспертов, на такой отметке российская валюта может считаться «крепкой», так как в бюджет страны заложен курс значительно слабее.
На курс оказали влияние три основных фактора. Важную роль сыграл профицит торгового баланса России (разница между экспортными доходами и затратами на импорт). По данным ЦБ РФ, в I квартале 2025 года он составил 32,5 миллиарда долларов. То есть РФ в указанном периоде продавала за границу больше, чем там приобретала. Соответственно, приток валютной выручки превышал ее отток, что способствовало дисбалансу на валютном рынке.
Еще одним фактором стала уплата налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Его плательщиками являются нефтегазовые компании. Дополнительным доходом в данном случае признается расчетная выручка от реализации углеводородного сырья, уменьшенная последовательно на величину фактических и расчетных расходов по добыче на участке недр. Согласно прогнозам экспертов, до конца текущего месяца указанным выше компаниям необходимо уплатить в бюджет около триллиона рублей. Причем эти фирмы постепенно выводят средства со счетов за границей и меняют доллары и юани на рубли.
Кроме того, влияние на курс оказала тарифная политика нового президента США Дональда Трампа. Она привела к резкому снижению курса доллара по отношению к основным мировым валютам. Так, согласно индексу DXY, отражающему курс доллара по отношению к корзине из шести самых стабильных валют мира (евро, швейцарский франк, британский фунт, японская иена, канадский доллар и шведская крона), американская валюта с начала текущего года просела примерно на 10% (со 110 пунктов до почти 100 пунктов).
Выгоден ли крепкий рубль для России
Многие аналитики полагают, что справедливым уровнем для курса является интервал от 90 до 100 рублей за доллар. Курс американской валюты оказывает влияние на бюджетные доходы страны и, соответственно, на комфортность исполнения государством социальных обязательств. Крепкий рубль может стать причиной того, что Минфину придется занимать больше средств для устранения их дефицита.
Следовательно, переукрепленная российская валюта не является однозначно выгодной для страны.
Вместе с тем инвесторы сейчас выражают более позитивный настрой.
Как долго продержится курс валют при крепком рубле
По мнению опрошенных ЦБ РФ валютных аналитиков, средний курс доллара в 2025 году будет составлять 95,2 рубля, что на три рубля ниже в сравнении с предыдущим прогнозом. В последующие два года аналитики ожидают более плавное ослабление курса. В 2026 году средний курс, по их мнению, должен составить 102,4 рубля за доллар, а в 2027 году — 106,7 рубля за доллар.
Западные аналитики имеют более пессимистичные прогнозы. Например, представители инвестбанка Goldman Sachs ожидают роста курса доллара к концу текущего года до 100 рублей. А в 2026 — 2027 годах курс, по их мнению, может составить 120−130 рублей за доллар.
Текущее укрепление рубля может через некоторое время оказать влияние на общий уровень инфляции и способствовать снижению роста цен. При этом долю снижения определить сложно, так как на курс и уровень инфляции оказывают влияние множество факторов.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.