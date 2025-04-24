Крепкий рубль: почему российская валюта стала такой устойчивой

По мнению опрошенных ЦБ РФ валютных аналитиков, средний курс доллара в 2025 году будет составлять 95,2 рубля, что на три рубля ниже в сравнении с предыдущим прогнозом. В последующие два года аналитики ожидают более плавное ослабление курса. В 2026 году средний курс, по их мнению, должен составить 102,4 рубля за доллар, а в 2027 году — 106,7 рубля за доллар.