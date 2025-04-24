Костин допустил возможность снижения ключевой ставки к концу года

«Ставка ключевая будет оставаться достаточно долго высокой. Мы считаем, что есть основания для того, чтобы к концу года она начала несколько снижаться, но постепенно — скажем, до 19%. На протяжении последующих двух лет она будет оставаться достаточно высокой», — сказал он в ходе бизнес-диалога с клиентами.
Костин также отметил, что Банк России на заседании 25 апреля может сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Как пояснил банкир, причин двигаться вверх или вниз он не видит. Кроме того, инфляция снижается, но не так быстро, как предполагал регулятор.
«Я думаю, что она сохранится, но последнее слово всегда за Центральным банком», — подчеркнул Костин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».