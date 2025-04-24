Костин допустил возможность снижения ключевой ставки к концу года

«Ставка ключевая будет оставаться достаточно долго высокой. Мы считаем, что есть основания для того, чтобы к концу года она начала несколько снижаться, но постепенно — скажем, до 19%. На протяжении последующих двух лет она будет оставаться достаточно высокой», — сказал он в ходе бизнес-диалога с клиентами.