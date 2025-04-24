Bloomberg узнал, почему Индия сокращает закупки СПГ

Как сообщает агентство со ссылкой на анонимные источники, покупатели, в том числе Gail India Ltd. и Indian Oil Corp., отменили тендеры на закупку СПГ из-за высоких цен. По данным аналитической компании Kpler, импорт сжиженного природного газа в Индию в этом месяце составит в среднем 1,9 млн тонн, что на 5% меньше, чем в том же месяце прошлого года, и является самым низким месячным объёмом с декабря 2023 года.
Однако любое сокращение закупок в Индии поможет высвободить поставки для конкурирующих покупателей в Азии и Европе, говорится в материале Bloomberg.
Цены на СПГ выросли из-за серии недавних отключений экспортных заводов в Малайзии и Австралии. В последние несколько недель спотовые цены колебались в диапазоне от 11 до 12 долларов за миллион британских тепловых единиц, в то время как цены на нафту — продукт нефтепереработки — в Индии находятся в диапазоне от 8 до 9 долларов за миллион британских тепловых единиц из-за падения цен на сырую нефть.
Это вынуждает нефтеперерабатывающие заводы, на долю которых приходится 12% потребления СПГ в Индии, переходить на нафту (продукт нефтепереработки, получаемый при перегонке нефти — прим. Финансы Mail), которая в настоящее время легкодоступна из-за простоев на нефтехимических заводах, таких как Haldia Petrochemicals и завод Gail в штате Уттар-Прадеш, сообщили Bloomberg источники.
Тем не менее, как отмечает агентство, спрос на СПГ в Индии может внезапно восстановиться, если в следующем месяце из-за более жаркой летней погоды правительство обяжет увеличить выработку электроэнергии на газовых электростанциях. Большая часть газовых электростанций Индии в настоящее время не работает из-за высоких цен на СПГ.