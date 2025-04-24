Bloomberg узнал, почему Индия сокращает закупки СПГ

Как сообщает агентство со ссылкой на анонимные источники, покупатели, в том числе Gail India Ltd. и Indian Oil Corp., отменили тендеры на закупку СПГ из-за высоких цен. По данным аналитической компании Kpler, импорт сжиженного природного газа в Индию в этом месяце составит в среднем 1,9 млн тонн, что на 5% меньше, чем в том же месяце прошлого года, и является самым низким месячным объёмом с декабря 2023 года.