Glencore полностью вышел из «Русснефти»

Glencore договорился о продаже своей доли 23,46% в «Русснефти» в декабре 2021 года, закрытие сделки ожидалось в первой половине 2022 года. Однако президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий для инвесторов из недружественных стран любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями.