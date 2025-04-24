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Glencore полностью вышел из «Русснефти»

Швейцарский трейдер Glencore полностью вышел из состава акционеров российской нефтяной компании «Русснефть», следует из данных об ее акционерном капитале.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Согласно информации, размещенной на официальном сайте «Русснефти», на 31 марта этого года, из списка акционеров, владеющих не менее 5% от уставного капитала компании, пропала Rambero Holding — структура, через которую Glencore владела долей 23,46%.

При этом, по данным сайта, среди новых акционеров российской компании значится эмиратская OCN International DMCC. 23 апреля стало известно, что компания выкупила 16,33% обыкновенных акций «Русснефти», а ее доля в уставном капитале составила 12,25%.

Еще одним новым акционером стало дочернее предприятие «Русснефти» ООО «Белые ночи», которое в феврале выкупило 17% акций, что соответствует доле 12,75% в уставном капитале.

Glencore договорился о продаже своей доли 23,46% в «Русснефти» в декабре 2021 года, закрытие сделки ожидалось в первой половине 2022 года. Однако президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий для инвесторов из недружественных стран любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями.

Разрешение на сделки с акциями «Русснефти» российский лидер дал только в феврале 2024 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».