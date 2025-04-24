«Газпром» отчитался о рекордных поставках газа

Кроме того, в апреле 2025 года, после завершения осенне-зимнего периода 2024/2025 года в России, был дважды обновлен суточный рекорд поставок из ЕСГ России для этого месяца. Объемы соответствовали зимним уровням потребления. Максимальный показатель — 1,217 млрд куб. м — был достигнут 9 апреля.