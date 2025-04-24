«Газпром» отчитался о рекордных поставках газа

«Установлены новые исторические рекорды поставок газа. В октябре и ноябре 2024 года из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России отечественным потребителям были поставлены рекордные для этих месяцев объемы газа — 32,6 млрд куб. м и 39,7 млрд куб. м соответственно», — говорится в сообщении «Газпрома».
Кроме того, в апреле 2025 года, после завершения осенне-зимнего периода 2024/2025 года в России, был дважды обновлен суточный рекорд поставок из ЕСГ России для этого месяца. Объемы соответствовали зимним уровням потребления. Максимальный показатель — 1,217 млрд куб. м — был достигнут 9 апреля.
В компании также сообщили, что 1 декабря 2024 года, по просьбе китайской стороны на месяц раньше директивного срока, «Газпром» вывел суточные поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на максимальный контрактный уровень. После чего, российское предприятие трижды обновило абсолютные рекорды суточных поставок газа в Китай — 7 и 20 декабря, 3 марта.
Для надежной работы производственного комплекса «Газпрома» в осенне-зимний период 2025/2026 года правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам в российских подземных хранилищах (ПХГ) к сезону отбора создать оперативный резерв газа в объеме 73,170 млрд куб. м, что станет абсолютным историческим рекордом.
Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ России будет обеспечена на достигнутом ранее рекордном уровне — 858,8 млн куб. м.
В «Газпроме» также планируется провести планово-профилактические и ремонтные работы, выполнить планы и программы реконструкции и нового строительства объектов добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа, подготовить транспортные средства и специальную технику к зимней эксплуатации.