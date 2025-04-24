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Депутат Аксаков дал прогноз по ключевой ставке

На ближайшем заседании Банка России ключевая ставка сохранится на неизменном уровне — 21% годовых. Об этом в интервью Финансам Mail рассказал Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Российская газета

«Большинство экспертов считает, что на ближайшем заседании 25 апреля Банк России может в очередной раз сохранить ставку на уровне 21%», — полагает он.

25 октября 2024 года, совет директоров Банка России по итогам заседания принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых. Это самый высокий процент с момента введения ставки в 2013 году.

Полный текст интервью Анатолия Аксакова читайте в 8−30 на сайте Финансы Mail

На предыдущем заседании 21 марта Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, как и на первом заседании 2025 года 14 февраля.

Что было со ставкой в прошлом году

На последнем в 2024 году заседании Банк России также оставил ставку без изменений, на отметке 21%.

Последние повышения ставки Банком России происходили на заседаниях совдира 25 октября, 13 сентября и 26 июля 2024 года: до 21%, 19% и 18% соответственно.

До этого четыре заседания подряд ставку оставляли без изменений, на уровне 16%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля 2025 года.