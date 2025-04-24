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ЦБ опубликовал первый ренкинг банков по количеству жалоб на кредитование

Банк России составил первый ренкинг банков, сформированный на основе числа жалоб на кредитование. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/TASS

«Это позволяет облегчить сравнение крупнейших розничных банков. Такими кредитными организациями в совокупности выдано около 90% кредитов граждан», — говорится в сообщении ЦБ,

Регулятор усовершенствовал методику представления результатов: таблицы с индикаторами сформированы не только в соответствии со статусом кредитной организации (системно значимые и прочие банки), но и исходя из размера их розничной клиентской базы — более 5 млн кредитных договоров физических лиц.

Отмечается, что в ренкинг включены банки, имеющие розничный кредитный портфель, в отношении которых в 2024 году в Банк России поступило более одной обоснованной жалобы на кредитование. При этом, жалоба признается обоснованной, если в ходе проверки выявлены нарушения прав потребителей и приняты меры реагирования.

Место кредитной организации зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров, добавляется в сообщении ЦБ.