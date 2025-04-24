ЦБ опубликовал первый ренкинг банков по количеству жалоб на кредитование

Отмечается, что в ренкинг включены банки, имеющие розничный кредитный портфель, в отношении которых в 2024 году в Банк России поступило более одной обоснованной жалобы на кредитование. При этом, жалоба признается обоснованной, если в ходе проверки выявлены нарушения прав потребителей и приняты меры реагирования.