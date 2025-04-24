ЦБ опубликовал первый ренкинг банков по количеству жалоб на кредитование

«Это позволяет облегчить сравнение крупнейших розничных банков. Такими кредитными организациями в совокупности выдано около 90% кредитов граждан», — говорится в сообщении ЦБ,
Регулятор усовершенствовал методику представления результатов: таблицы с индикаторами сформированы не только в соответствии со статусом кредитной организации (системно значимые и прочие банки), но и исходя из размера их розничной клиентской базы — более 5 млн кредитных договоров физических лиц.
Отмечается, что в ренкинг включены банки, имеющие розничный кредитный портфель, в отношении которых в 2024 году в Банк России поступило более одной обоснованной жалобы на кредитование. При этом, жалоба признается обоснованной, если в ходе проверки выявлены нарушения прав потребителей и приняты меры реагирования.
Место кредитной организации зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тысяч договоров, добавляется в сообщении ЦБ.