Алиханов: нехватка кадров в промышленности достигла почти 2 млн человек

Помимо этого, министр затронул тему роботизации в российской промышленности. По его словам, на шестилетнем горизонте на нее выделено более 136 млрд рублей. В этом году, отметил Алиханов, на роботизацию выделено 7 млрд рублей, а за три года сумма достигнет 37 млрд рублей.