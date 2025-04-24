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Алиханов: нехватка кадров в промышленности достигла почти 2 млн человек

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов оценил дефицит кадров в промышленности в почти 2 млн человек. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Минпромторг России

«Мы оцениваем и это совпадает, на самом деле, с теми оценками, которые дает социальный блок правительства. Это где-то 1,9 млн человек дополнительной потребности в людях в обрабатывающей промышленности», — отметил глава ведомства.

Он уточнил, что из этого количества 500−530 тыс. — люди с высшим образованием, а порядка 1,4 млн — с профессиональным образованием, которое требуется, исходя из тех целей, которые определены нацпроектами технологического лидерства.

Помимо этого, министр затронул тему роботизации в российской промышленности. По его словам, на шестилетнем горизонте на нее выделено более 136 млрд рублей. В этом году, отметил Алиханов, на роботизацию выделено 7 млрд рублей, а за три года сумма достигнет 37 млрд рублей.