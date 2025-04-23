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WP: Трамп анонсировал снижение пошлин против Китая

США могут снизить таможенные пошлины на товары из Китая, однако ставка тарифов в любом случае не будет нулевой, заявил президент страны Дональд Трамп.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«145% — это очень много, и ставка не будет такой высокой», — приводит его слова газета The Washington Post.

Американский лидер подчеркнул, что пошлины снизятся «существенно», однако они не будут равны нулю.

Кроме того, Трамп обещал быть с Пекином «любезным» и не играть с ним жестко.

В феврале 2025 года Вашингтон начал вводить пошлины на импорт в США китайской продукции. Пекин принял ответные меры.

К настоящему моменту пошлины США в отношении китайских товаров достигли 145%, пошлины Китая на импорт американской продукции — 125%.