Россиянам рассказали об индексации пенсий в 2026 году

«В 2026 году планируется провести индексацию в два этапа: первая — с 1 февраля с учетом уровня инфляции за прошедший год, а вторая — с 1 апреля, принимая во внимание рост фонда оплаты труда. Предварительные параметры индексации на 2026 год — 4% и 2,3% соответственно», — сказал парламентарий NEWS.ru.