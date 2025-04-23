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Россиянам рассказали об индексации пенсий в 2026 году

В 2026 году индексация пенсий пройдет в два этапа: в первых числах февраля и апреля, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

«В 2026 году планируется провести индексацию в два этапа: первая — с 1 февраля с учетом уровня инфляции за прошедший год, а вторая — с 1 апреля, принимая во внимание рост фонда оплаты труда. Предварительные параметры индексации на 2026 год — 4% и 2,3% соответственно», — сказал парламентарий NEWS.ru.

Чаплин уточнил, что окончательные цифры будут зависеть от фактических показателей инфляции и экономического роста.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».